Las diócesis de Jerez y Cádiz movilizan a casi medio millar de jóvenes para la visita del Papa León XIV a Madrid

Detalle de los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La visita del Papa León XIV a España desde este próximo sábado 6 de junio va a movilizar a cerca de medio millar de personas desde las diócesis de Asidonia Jerez y de Cádiz y Ceuta, siendo en su mayoría jóvenes de la congregación y algunas familias.

En concreto, la Diócesis de Asidonia Jerez ha inscrito a 250 personas y está organizando el viaje de buena parte de ellas hacia Madrid, mientras que la de Cádiz y Ceuta movilizará en autobuses a unas 200 personas, 53 de ellas desde Algeciras y casi un centenar de grupos de jóvenes de Ceuta.

Todos ellos asistirán a la vigilia del sábado por la tarde y a la misa del domingo en la Plaza de Cibeles, según ha informado a Europa Press el delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis, el padre Antonio Luis Sánchez.

Desde Jerez de la Frontera saldrán este viernes por la noche tres autobuses con capacidad para algo más de 150 plazas, el resto de personas inscritas desde Asidonia irán por sus propios medios hasta Madrid. Allí asistirán a los actos del Pontífice pero también aprovecharán para conocer la capital de España y confraternizar con jóvenes de otras diócesis que también se desplazarán para esta visita papal.

El padre Antonio Luis Sánchez ha reconocido que "ha costado" movilizar a los jóvenes porque esta visita del Papa ha coincidido con fechas de exámenes, sobre todo de los universitarios de la Diócesis jerezana, así que las inscripciones se han materializado una vez que todos ellos han tenido "clara" su situación y su facilidad para participar en estos actos.

Desde que se conoció la visita del Papa a España, la Diócesis ha trabajado la parte espiritual con sus feligreses, entre ellos estos jóvenes que vivirán la experiencia de asistir a un evento cristiano de estas magnitudes, con material de catequesis preparatorio, además de celebrar una vigilia de oración pidiendo por la llegada del Santo Padre.

La Diócesis de Asidonia ha señalado a este medio que no hay previsto actividades especiales en los días en los que León XIV estará en España, ya que todo el trabajo se ha hecho previo a esto, con vigilias, misas y otras acciones.