La dirección provincial del PSOE en Cádiz exige un "no rotundo" a Juanma Moreno y aboga por repetición de elecciones

Archivo - La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, escucha al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en una imagen de archivo. - PSOE DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido un "no rotundo" a la continuidad del PP y Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía y ha añadido que ante el escenario actual "la solución podría ser la convocatoria de elecciones, elecciones andaluzas repetidas, para que los andaluces vuelvan a confiar nuevamente en el PSOE de Andalucía".

En una nota, Ruiz Boix ha argumentado el "rechazo absoluto a la continuidad del PP" porque "no se puede permitir en ninguno de los casos, ni por activa ni por pasiva, el que se forme el gobierno con Juanma Moreno al frente".

Así, ha fundamentado esta negativa en el balance de los siete años de gestión de Juanma Moreno, "un periodo en el que el presidente de la Junta se ha dedicado a deteriorar de forma intencionada los servicios públicos".

Además, ha lamentado que la sanidad andaluza "se encuentra en los peores momentos de su historia, lo que se evidencia en unas listas de espera que castigan a más de 270.000 gaditanos que no encuentran la oportunidad de acudir a un especialista", a lo que "hay que sumar los más de 35.000 gaditanos que están pendientes del quirófano" o el "colapso que se ha multiplicado en la atención primaria".

"No puede el PSOE ser cómplice de la continuidad de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía", ha afirmado Ruiz Boix, que ha cerrado filas" en torno a la dirección regional, manifestado que "la propuesta que está encima de la mesa es la que lidera María Jesús Montero, es a la que le corresponde como secretaria general del PSOE de Andalucía marcar cuál es la política del partido en el conjunto de Andalucía, y es la de votar 'no' a la investidura de Juanma Moreno".

Cabe recordar que en la noche de este jueves, el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román (PSOE), había manifestado que considera que si está en política es "para ayudar a la sociedad", por lo que ha apuntado que no es partidario de que el PSOE "permita y avale que se pueda hacer este paso --un gobierno PP-Vox-- contra la ciudadanía, de modo que haya un gobierno para que la derecha sea aún más de derecha y que la gente sufra el mal de ese gobierno".

"Creo que estamos para hacer una política útil y que nosotros deberíamos de poner encima de la mesa al PP que no acepte políticas antisociales", con una serie de planteamientos en sanidad o financiación, por ejemplo ha argumentado Román, que ha justificado el planteamiento con la idea de que "si estoy en política es para ayudar a la sociedad, no para demostrar que el otro es imbécil".