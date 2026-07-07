Dos heridos tras caerse una máquina de hormigón en una obra de Ubrique (Cádiz)

Archivo - Operadora de la Sala 112 Andalucía. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

UBRIQUE (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Dos hombres han resultado heridos tras caerse en la mañana de este martes una máquina de hormigón en una obra en el municipio gaditano de Ubrique, según ha informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En una nota, ha explicado que el suceso ha ocurrido sobre las 12,15 horas, cuando el teléfono 112 ha recibido una llamada en la que se indicaba que se había caído una máquina de hormigón en una obra, en la carretera A-2302, a la altura del kilómetro 20, y había dos personas heridas.

La sala coordinadora de emergencia dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo. Posteriormente, la Guardia Civil ha confirmado que dos varones han resultado heridos, siendo uno de ellos evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.