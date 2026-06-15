Dos heridos tras una colisión múltiple con un camión implicado en la A-381 entre Medina Sidonia y Paterna (Cádiz)

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MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este lunes tras una colisión entre un turismo, un camión y otro vehículo en la A-381, en sentido Jerez, a la altura del tramo comprendido entre Medina Sidonia y Paterna de Rivera.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro se ha producido en torno a las 15,00 horas, cuando varios alertantes han avisado de un accidente en el kilómetro 31 de la citada vía.

La sala coordinadora ha activado a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a los bomberos, que se han desplazado hasta el lugar del suceso.

Los servicios de emergencias han trasladado a los heridos, entre ellos un hombre de 39 años, al Hospital de Puerto Real.