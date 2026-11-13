Dos heridos con quemaduras cuando trabajaban en un barco en Navantia Cádiz contratados por el armador

Archivo - Imagen de los astilleros de Navantia en la ciudad de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores de la industria auxiliar que realizaban trabajos en la factoría de Navantia en Cádiz capital en el barco 'Marella Explorer', contratados por el armador, han resultado heridos con quemaduras de diversa consideración tras producirse una deflagración pasada las 13 horas de la mañana de este viernes.

Tras producirse el siniestro han intervenido los equipos de Emergencia de Reparaciones de Navantia en Cádiz para atender a dos trabajadores e inmediatamente se activó el Plan de Autoprotección del astillero conjuntamente con el Plan de Emergencia del propio buque, según ha indicado fuentes de la empresa.

Así, el incendio fue sofocado rápidamente por los equipos contraincendios del buque conjuntamente con los de Navantia, mientras que los heridos, tras haber sido atendidos por los servicios médicos tanto del buque como del astillero, han sido trasladados al hospital. Según fuentes del 112 presentan quemaduras en cara, torax, cuello y brazos.

Por su parte, Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, ha explicado que se trata de dos trabajadores de la empresa Electrosam, contratados directamente por el armador del barco, es decir, que no es personal de Navantia habitual. Según ha explicado, los dos operarios estaban manipulando un cuadro eléctrico y por motivos que se desconocen se ha producido una deflagración, provocando quemaduras a los trabajadores.