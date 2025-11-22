Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 44,15% de capacidad, un 15% más que hace un añoLos embalses

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 44,15% de su capacidad, lo que supone una acumulación de agua de cerca de 300 hectómetros cúbicos más que hace justo un año, cuando se situaban al 28,5% de capacidad total, por lo que actualmente presentan un 15,6% más de agua que hace un año.

Así, según los registros del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Hidrosur), consultados por Europa Press, los embalses de la provincia de Cádiz cuentan con 800,87 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.821 hectómetros cúbicos, lo que supone 282,3 hectómetros cúbicos más que hace un año y 20 hectómetros más que hace una semana.

Actualmente el que cuenta con mayor agua embalsada es el de Guadalcacín, con 326,50 hectómetros cúbicos sobre un total de 800,3 de capacidad, estando al 40,80%. Por su parte, el embalse de Bornos cuenta con 112,49 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 56,19%, mientras que el de los Hurones se sitúa al 65,20% con 88,21 hectómetros cúbicos de agua.

En cuanto a la zona del Campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra actualmente al 68,90%, con 57,29 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que el embalse de Charco Redondo se encuentra con 47,25 hectómetros cúbicos de agua al 59,68%.