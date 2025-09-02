Empresarios de Tarifa piden que la Operación Paso del Estrecho se desarrolle sólo a través del puerto de Algeciras

Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España). - Antonio Sempere - Europa Press

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa (Cádiz) ha manifestado su oposición a que el dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) durante los meses de julio y agosto pase por el puerto tarifeño ante "los graves perjuicios que ocasiona tanto a la vida diaria de la localidad como a su principal motor económico", que es el turismo, y ha instado a que el movimiento de personas se realice únicamente a través del puerto de Algeciras, siendo el único en la provincia de Cádiz para asumir este flujo.

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa ha manifestado su oposición a que el dispotivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) durante los meses de julio y agosto pase por el puerto de Tarifa ante "los graves perjuicios que ocasiona tanto a la vida diaria de la localidad como a su principal motor económico", que es el turismo, y ha instado a que el movimiento de personas se realice únicamente a través del puerto de Algeciras.

En un comunicado, la federación ha denunciado que la OPE provoca "colapsos de tráfico en el centro urbano, embotellamientos en la Alameda y la ocupación indebida de plazas en doble fila por parte de los usuarios que intentan adquirir billetes en las inmediaciones del puerto" de Tarifa.

En su opinión, esta situación "impide la movilidad de vecinos y visitantes, deteriora la imagen turística del municipio y genera un coste social y económico que Tarifa no puede asumir en plena temporada estival".

La organización empresarial ha señalado además "la falta de apoyo" de la Policía Portuaria, lo que "deja desbordada" a la Policía Local de Tárifa, a lo que se une "el déficit de aparcamientos en el puerto, que obliga a residentes y turistas a competir por espacios insuficientes". Todo esto, ha advertido la entidad, "multiplica el caos y agrava los problemas de movilidad".

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa ha expuesto que "hasta 2012" se venía solicitando la suspensión de la OPE en temporada alta para evitar estas situaciones descritas, y que en los años en los que "no se ha mostrado oposición" por parte de la entidad, la situación ha derivado en "un problema estructural cada vez más difícil de gestionar, que perjudica directamente a comercios, hostelería y vecinos".

A esto se añade, ha señalado, el incremento de la siniestralidad en la carretera entre Algeciras y Tarifa, "ya saturada por el tráfico habitual y que sufre un riesgo añadido durante la OPE".

Por todo ello, los empresarios de Tarifa han instado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) a que traslade esta operación al puerto de Algeciras, que "sí dispone de las infraestructuras y capacidades necesarias" para asumir este flujo de vehículos hasta que "no existan las infraestructuras necesarias" en el de Tarifa.

"La OPE no puede seguir celebrándose en plena temporada turística, sin infraestructura adecuada, en nuestro municipio", ha enfatizado la organización empresarial.

La Operación Paso del Estrecho se inició este año el pasado 15 de junio y finalizará con la fase de retorno el 15 de septiembre. Este año se espera un aumento del 5% en volumen de pasajeros y vehículos entre los siete puertos españoles que participan en el dispositivo, entre ellos los de Algeciras y Tarifa.