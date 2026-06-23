Empresas de la Costa de Cádiz alertan que una sentencia obliga a 24 chiringuitos a su desmontaje tras el verano

Archivo - Una playa de Cádiz con un chiringuito. ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de la Costa de Cádiz (Aecca) ha lamentado que una veintena de chiringuitos de Rota y Tarifa tengan que acabar su actividad cuando finalice el verano debido a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la modificación de la concesión a un chiringuito de la provincia de mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año, estimando así el recurso interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Aecca, Antonio Guerrero, ha mostrado su confianza en que esta situación pueda ser revertida tras la reunión que mantendrán el 2 de julio con el secretario de Estado de este Ministerio, de quien espera tenga "una postura más receptiva y "escuche a los que de verdad sabemos cómo son los chiringuitos, cómo es la playa, que somos los que estamos los 365 días del año peleando en la playa".

No obstante, ha dejado claro que, en caso contrario, tomarán las medidas oportunas para evitar que estos negocios tengan que ser desmantelados cuando acabe la temporada de verano.

La situación actual se remonta a 2014, cuando se llevó a cabo una modificación Costas para que los establecimientos desmontables de la playa pudieran estar abiertos todo el año, y con ello favorecer la desestacionalización del turismo en sitios como la provincia de Cádiz.

En ese contexto, la sentencia ha considerado que en el procedimiento administrativo y en el procedimiento al momento de la resolución, "faltaba una ronda de consulta entre Junta y Gobierno que marca la ley en caso de que sean establecimientos fijos", como ha explicado Antonio Guerrero.

Así, ha hecho hincapié en que "con el cambio de Gobierno" ha habido un "cambio de postura" sobre lo acordado hace una década, con una propuesta de modificación del actual reglamento de Costas, que desde Aecca siguen considerando "perjudicial" para el sector, y con esta sentencia que pone en riesgo a 24 chiringuitos de la costa gaditana.

El presidente de Aecca ha recordado que los establecimientos de la costa son "todos desmontables", es decir, que "al final de su vida útil, se pueden quitar" y desaparecen del litoral, al contrario de lo que ocurre en otros lugares como la costa malagueña, con estructuras de material de obra.

Esto, ha lamentado, no ha sido "entendido" por el Ministerio, que argumentaba en su recurso que "no eran establecimientos desmontables y tenía que haberse hecho un paso más en el procedimiento administrativo", esa ronda de consultas que la Junta no hizo porque entendía que eran desmontables y "estaban más que certificados y la ley no lo exigía".

"Esto nos da una inseguridad jurídica terrible y pone en duda nuestras inversiones, nuestro modelo de negocio, la permanencia de la estabilidad de nuestros trabajadores y sobre todo nos produce a nosotros un cansancio porque llevamos ya muchos años con la misma inseguridad jurídica", ha trasladado.

El presidente de Aecca ha apuntado a que esta situación se debe a "un problema fruto del enfrentamiento entre dos administraciones y lo estamos pagando un tercero y ya estamos cansados de eso".