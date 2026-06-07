Encuentran muerto a un hombre en una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz) y a un herido tras precipitarse

Archivo - Vehículo de Servio de Emergencias 112 Andalucía. - 112 - Archivo

LA ALCAIDESA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han hallado el pasado sábado, 6 de junio, a las 16,30 horas a una persona muerta en la Urbanización La Alcaidesa, radicada en la localidad gaditana homónima y situada en el término municipal de San Roque.

Según han concretado a Europa Press fuentes del 112 Andalucía, también ha sido hallada otra persona herida tras precipitarse por un muro de la citada urbanización.

En concreto, las dotaciones del servicio adscrito al Gobierno andaluz encontraron a una persona fallecida en el interior de un domicilio. Asimismo, al lugar de los hechos acudieron sanitarios, Policía Local y Guardia Civil.