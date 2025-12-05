Endesa refuerza el suministro eléctrico de Guadalcacín (Cádiz) con una inversión de 28.500 euros

Obras de Endesa en Guadalcacín. - ENDESA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha invertido 28.500 euros en diferentes actuaciones para el refuerzo de la red eléctrica de Guadalcacín, entidad local perteneciente a Jerez de la Frontera (Cádiz).

Estos trabajos, que se encuentran próximos a su finalización, redundarán en la calidad del servicio de más de 370 vecinos, como ha informado Endesa en una nota

Para ello, un equipo de técnicos especializados ha llevado a cabo el tendido de 350 metros de líneas subterráneas de baja tensión que discurren por las calles Caulina y Divina Pastora. Este nuevo cableado, que se ha canalizado a lo largo de 120 metros, ha servido para sustituir los tramos existentes aumentando su grosor, lo cual facilitará un reparto más eficiente de la carga eléctrica, lo que se traducirá en una mayor estabilidad y fiabilidad del servicio.

Asimismo, Endesa ha acometido la reforma del centro de transformación al que se conectará el nuevo tendido, mediante la sustitución del transformador por uno de mayor potencia y la instalación de un nuevo cuadro de baja tensión dotado de la última tecnología en materia de digitalización, lo que posibilitará reducir los tiempos de actuación en caso de una puntual incidencia.

Todas estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Cádiz, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.