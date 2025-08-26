La Escuela de Policía del Ayuntamiento de Cádiz comienza este lunes la formación de 30 nuevos agentes

Archivo - Un agente de la Policía Local de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Policía del Ayuntamiento de Cádiz comenzará este lunes 1 de septiembre un nuevo curso para la formación de 30 nuevos agentes de los municipios de Cádiz, Puerto Real y Alcalá de los Gazules.

Se trata de un curso de ingreso obligatorio para aquellos opositores a Policía Local que han aprobado y obtenido plaza en estos municipios, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En concreto, esta formación permitirá así la incorporación de 20 nuevos agentes en Cádiz capital, siete en Puerto Real y tres en Alcalá de los Gazules.

El período de formación de estos 30 alumnos se divide en dos fases. Una primera, académica, que finalizará el próximo 16 de diciembre, impartiéndose un total de 670 horas lectivas de lunes a viernes.

En la formación se reforzarán los conocimientos adquiridos en los estudios para opositar en materias como Tráfico, Derecho administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Investigación de siniestros viales.

Además, se abordarán temáticas hasta ahora desconocidas por los opositores, como es el caso de habilidades comunicativas para mediar en conflictos, diversidad social, Policía asistencial, comunicación verbal y no verbal, Emergencias, Regulación del tráfico, armamento y tiro policial, defensa personal, primeros auxilios y socorrismo, reconstrucción de accidentes de tráfico.

Las distintas asignaturas serán impartidas por un total de 45 profesores, entre personal externo, como es el caso de psicólogos, profesores universitarios, médicos forenses, miembros de la Judicatura y por mandos de Policía Local.

En la segunda fase, que dará comienzo el 17 de diciembre y finaliza el 30 de junio de 2026, se llevará a cabo el periodo de prácticas. Un total de 665 horas que llevarán a cabo en sus respectivas plantillas, donde comenzarán a conocer y a adaptarse a sus puestos trabajo, priorizando entre otras, enseñanzas como la disciplina, máximo respeto y buen trato al ciudadano, gestión emocional ante situaciones conflictivas, y empatía con los colectivos más vulnerables.

La duración total del curso será de diez meses, y una vez superadas estas dos fases, podrán tomar posesión como funcionarios de carrera e incorporarse en sus respectivos municipios.

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha asegurado que la incorporación de estos 20 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local de Cádiz "confirma el compromiso" del gobierno local para dotar de medios humanos a la Policía.

Así, ha defendido que se han ejecutado unas plazas que corresponden a las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, que "el anterior equipo de gobierno no fue capaz de ejecutar y que nosotros hemos puesto en marcha".