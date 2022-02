Espadas apoya a la plataforma por la sanidad pública y por la construcción del centro de salud de La Cucarela (Cádiz)

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas; el alcalde de Chiclana, José María Román; el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix; la secretaria general del PSOE de Chiclana y senadora por Cádiz, Cándida Verdier; y la secretaria de Organización del PSOE Provincial, Ana Carrera, se han reunido con los representantes de la plataforma en defensa de la sanidad pública y por la construcción del centro de salud de La Cucarela para atender las demandas que los vecinos de Chiclana, fundamentalmente de la zona de La Banda, que alberga a una población aproximada de 35.000 habitantes.

Según ha recordado el PSOE en una nota, "en Chiclana existen en la actualidad tres centros de salud para una población de 87.800 habitantes, de los cuales solo uno para la zona de La Banda", una situación que se agrava debido a "la falta de gestión por parte del Gobierno de la Junta con motivo de la pandemia del Covid-19", lo cual "ha provocado un colapso en la atención primaria de la ciudad, con largas colas en las puertas de los centros de salud y una importante lista de espera para que la ciudadanía sea atendida para una cita médica".

Con todo ello, desde el PSOE han indicado que "hace año y medio se creó una plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, así como por la construcción del cuarto centro de salud en La Cucarela, en una parcela que el Ayuntamiento de Chiclana ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía, que aliviaría la complicada situación del centro Padre Salado".

"Seguimos en el trabajo diario, en ese proceso de escucha activa con los vecinos de Andalucía y concretamente en Chiclana y su alcalde José María Román para identificar los problemas reales de la gente", ha expresado Juan Espadas, que ha añadido que "para construir la Andalucía que queremos tenemos que estar a pie de calle y atendiendo la realidad de las necesidades de Andalucía".

"Ayer el consejero de Salud salió muy acomodado diciendo que la situación de la sanidad está normalizada y hoy veo cómo esta plataforma reclama lo que es justo, un cuarto centro de salud para una ciudad de 90.000 habitantes en invierno y de 240.000 en verano, con una atención deficiente y largas colas en las puertas de los centros de salud", ha criticado.

Así pues, Espadas ha recalcado que el PSOE "va a denunciar día tras día los problemas de Andalucía, las reivindicaciones justas de sus vecinos y que yo asumiré cuando tenga la confianza de los andaluces y andaluzas en unas próximas elecciones".

Por su parte, Román ha agradecido a Juan Espadas que "haya tenido a bien venir a Chiclana a reunirse con los representantes de la plataforma, que reivindica un centro de salud necesario para Chiclana, salvo para la Junta de Andalucía".

"Ojalá este tipo de contactos permita que, a través del Parlamento, se consiga lo que la gente demanda, que no es otra cosa que servicios, hemos construido un Estado de Bienestar y no podemos ir para atrás, sino que tenemos que seguir avanzando, sobre todo, cuando la Junta tiene las mayores cifras de números para inversiones", ha recalcado el alcalde

Asimismo, Ruiz Boix ha indicado que "hoy hemos visto cómo los vecinos nos cuentan lo que es el día a día en Andalucía, con largas colas en los centros de salud, colapso en la atención primaria, una realidad ocultada por el consejero de Salud, que habla de una realidad ficticia y que no corresponde a lo que sucede en nuestra comunidad".

Asimismo, ha agradecido a los vecinos "que han expuesto la situación en la sanidad pública, que elevan la voz para plantear la situación que desgraciadamente viven, porque no son atendidos por Juanma Moreno, un presidente oculto en su palacio, que no pisa la calle, no conoce la realidad de Chiclana y niega el cuarto centro de salud en una población de casi 90.000 habitantes y que se triplica en verano", ha expresado el secretario general del PSOE de Cádiz.

Además, ha añadido que "vamos a llevar una batería de iniciativas para que este problema de Chiclana se dé a conocer en el Parlamento de Andalucía y se debata".

Finalmente, el portavoz de la plataforma en defensa de la sanidad pública y por la construcción del centro de salud de La Cucarela, José María Palomino, ha lamentado que "los dos centros de salud del casco urbano de Chiclana se encuentran completamente colapsados y, por ello, hace año y medio se creó esta plataforma para pedirle a la Junta de Andalucía el centro de salud de La Cucarela, en una parcela de 6.000 metros cuadrados y que ha sido cedida por el Ayuntamiento".

"Sin embargo, la delegada de Salud, Isabel Paredes, dijo en una reunión que con los tres centros de salud actuales Chiclana estaba cubierta en atención primaria y que se pueden ampliar los dos del centro de la ciudad", ha lamentado Palomino, que ha añadido que, "en ese caso, el Ayuntamiento tendría que expropiar las parcelas de alrededor, cuando lo mejor es hacer uno nuevo con los tres millones de euros que la Junta le debe al Ayuntamiento por la compra del centro de Los Gallos".