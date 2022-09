Espadas repasa con alcaldes de la Sierra de Cádiz proyectos que los socialistas van a reclamar a la Junta

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha mantenido un encuentro con alcaldes de la Sierra de Cádiz donde han repasado proyectos que van a reclamar al Gobierno andaluz para los próximos presupuestos.

En este sentido, Espadas ha garantizado que el Grupo Socialista funciona como "correa de transmisión" de cuestiones que preocupan e interesan a la ciudadanía y "de las que Juanma Moreno no quiere ni oír, ni hablar".

Así, ha criticado que el presidente de la Junta "parece haberse olvidado de sus compromisos de campaña y de la anterior legislatura", como el desdoble de la carretera Arcos-Antequera, sobre la que "no hay ni información al respecto".

"Ya está bien de confrontación, Juanma Moreno no puede estar todo el día metiéndose con el Gobierno de España y no preocuparse de la inmensa mayoría que quiere respuestas", ha incidido Juan Espadas, para quien el primer mandato del PP en Andalucía "fue una legislatura muerta en las competencias de la Junta", especialmente en infraestructuras viarias y también en obras hidráulicas.

Sobre estas cuestiones trabaja el PSOE andaluz junto a vecinos a través de sus alcaldes, con el objetivo de convertir sus demandas y propuestas en iniciativas parlamentarias y que la Cámara autonómica "sirva de altavoz y escaparate de la realidad de Andalucía y no sólo de la propaganda institucional del Gobierno andaluz", ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado la deuda pendiente de la Junta con la Sierra de Cádiz en proyectos fundamentales como el desdoble de la Arcos-Antequera y la reurbanización de la barriada de la Verbena.

Ruiz Boix le ha reclamado al presidente de la Junta que "se comprometa con estas dos actuaciones con partidas tangibles en los próximos presupuestos ya que son compromisos que arrastran de la legislatura anterior y una muestra más de esos años de Gobierno que han pasado en balde".

El dirigente socialista provincial se ha referido "a la promesa electoral sobre el desdoble que hicieron los responsables del PP con Juanma Moreno a la cabeza y mientras el Gobierno socialista en la Junta finalizó el tramo Jerez-Arcos, su continuación en la A-384 es una mentira". "No hay estudios de viabilidad realizados como anunció la consejera, ni siquiera el estudio de impacto ambiental y no se puede comprometer a su financiación porque no tiene los deberes hechos", ha señalado .

El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, por su parte, ha puesto el énfasis en obras pendientes de la Junta en su municipio como el centro de especialidades médicas, la barriada de la Verbena "donde no hay confirmación poder ejecutar las obras", depuradoras de la barriada de Jédula con 3.000 habitantes y otras zonas rurales, así como el problema de la vivienda y la necesidad de más oferta de alquiler y ayudas sociales.