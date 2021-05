Espadas: "Tenemos que hacer ejercicio de autocrítica y ofrecer a la ciudadanía lo que nos demandó en diciembre de 2018"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El precandidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía Juan Espadas ha participado junto al secretario general del PSOE de Algeciras y presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, en un encuentro celebrado en Algeciras (Cádiz) en el Parque María Cristina, un lugar emblemático de la ciudad, junto a más de 150 militantes socialistas.

El socialista está convencido de que "tenemos que invitarnos a la reflexión, a la experiencia de Gobierno de tantos años, y ser también autocríticos con lo que no hemos hecho bien. La mejor manera de enfrentarnos a la ciudadanía es desde la humildad, no podemos dejar en el camino a esos 400.000 andaluces que dejaron de confiar en el PSOE-A. Por eso no podemos ofrecerle lo mismo que en diciembre de 2018".

Es ese sentido, Lozano ha considerado que "las primarias, como gran herramienta de la democracia interna, se hacían vitales dadas las circunstancias de la política en Andalucía y de la debilidad que tiene el Gobierno de Moreno".

Así pues, el socialista algecireño ha dicho que "se agradece que un compañero de la talla de Juan Espadas haya dado este paso para que el socialismo, primero, y después la ciudadanía vean en el PSOE-A esa alternativa clara a las derechas".

Lozano ha dicho que "Juan Espadas es cumplidor de su palabra y genera ilusión y esperanza a la par de entender el municipalismo desde dentro, siendo el alcalde socialista de la mayor ciudad que gobernamos en nuestro país". "Los socialistas estamos convencidos de que serás un buen presidente de la Junta de Andalucía", ha aseverado.

En esa línea, Lozano ha dicho que "en Algeciras vivimos en armonía a pesar de la alta tasa de población migrante; por eso no podemos consentir que en una ciudad como la nuestra, donde 123.000 personas vivimos en paz y armonía, calen discursos de odio como el que transmite la extrema derecha que sostiene al Gobierno de Moreno en la Junta".

Ante ese discurso, Espadas ha indicado que "conozco muy bien el Campo de Gibraltar, especialmente de la época en la que ostentaba cargo de consejero en la Junta de Andalucía, y siempre hemos trabajado por mejorar el empleo, las infraestructuras y la industria que se hacen vitales en esta comarca".

El precandidato ha incidido en que "me presento a esta candidatura a las primarias del PSOE-A por la propia responsabilidad personal como militante de base. Si en diciembre de 2018 la ciudadanía no nos permitió seguir gobernando la Junta fue por algo y hay que hacer estrategias nuevas".

Ha seguido diciendo que "no podemos estar en la especulación y viendo la situación de incertidumbre generada en nuestro país por la derecha y la extrema derecha, que están generando un ambiente irrespirable en la política: por eso, en el PSOE-A tenemos que ser fuertes y volver a ilusionar a los andaluces".

Ante esta situación, Espadas ha defendido que "los socialistas nos tenemos que levantar y garantizar un proyecto claro y fuerte y para eso eran necesarias unas primarias como las que ahora tenemos por delante. El 13 de junio es la primera vez que el PSOE-A va a hacer unas primarias para conseguir de nuevo el Gobierno autonómico y la primera vez que lo hacemos estando en la oposición, por lo tanto, hay que hacerlo con autocrítica y con el único horizonte de la unidad".

A lo anterior, ha añadido que "las primarias no pueden ser crispadas, estamos entre compañeros, esto no es una batalla, ganamos todos, porque gana siempre el PSOE. Además, damos ejemplo con nuestro respeto plural y desde la democracia interna más clara, hemos de tener la claridad para ofrecer ideas nuevas y estar seguros de tener las herramientas para hacérselo ver a la ciudadanía".

Ha tenido palabras para la "importancia que tienen para Andalucía los Fondos Europeos conseguidos por el Gobierno socialista de España, que deben priorizarse para que sean el eje transformador de nuestra tierra y centrarnos en el medio ambiente, energía y digitalización que serán los elementos que generarán la competitividad".