Especialista en Quirónsalud Campo de Gibraltar señala que un cateterismo a tiempo "salva vidas"

El doctor Manuel Jesús Ruiz Ruiz, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar en Los Barrios (Cádiz), ha resaltado la importancia de realizar un cateterismo en los minutos posteriores a una oclusión coronaria aguda, ya que eso "puede salvar vidas", especialmente en los casos en los que hay obstrucción total de la arteria, donde actuar en los 90-120 minutos posteriores al síndrome coronario agudo es "fundamental para la supervivencia del paciente".

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha indicado en una nota que dispone de una sala de hemodinámica preparada para intervenir "si es preciso" las 24 horas del día, aclarando que "si no es posible llegar a tiempo a un centro con hemodinámica", que es la sala del hospital donde se realizan los cateterismos cardiacos, se administra un fármaco para disolver el coágulo (trombólisis).

Los síndromes coronarios agudos (SCA) son emergencias cardiacas causadas por una reducción brusca del flujo de sangre al corazón. Casi siempre se producen por la rotura de una placa de arterosclerosis en una arteria coronaria que genera un coágulo y que obstruye, total o parcialmente, la arteria. Esta situación produce falta de oxígeno en el músculo cardiaco (isquemia) y, si no se resuelve rápido, puede causar la muerte de parte del corazón, que es lo que conocemos como infarto.

Como se ha indicado, existen dos tipos principales de accidentes cardiacos que se distinguen en el electrocardiograma que el paciente presenta a su llegada a Urgencias, como pueden ser con ascenso de ST --un parámetro fácilmente identificable en el electrocardiograma-- o sin ascenso de ST.

El doctor Manuel Jesús Ruiz Ruiz ha recordado que en el Síndrome Coronario sin Elevación del ST (Scasest), la obstrucción coronaria es parcial o temporal. "El dolor suele ser intenso y prolongado. Puede aparecer en reposo o con mínimo esfuerzo, y no mejora totalmente con el reposo o la nitroglicerina", ha señalado el facultativo.

Según su evolución, pueden clasificarse, a su vez, en infarto sin elevación de ST, donde existe cierto grado de necrosis o muerte celular, o angina inestable (sin necrosis). Sin embargo, en el Síndrome Coronario con Elevación del ST (Scacest), la arteria está totalmente bloqueada.

"Es el infarto clásico y más grave, que requiere abrir la arteria lo antes posible", ha apuntado el doctor Ruiz, añadiendo que "la forma más típica de presentación es un dolor opresivo o presión intensa en el centro del pecho que puede irradiarse a brazos, cuello, mandíbula o espalda, acompañado de sudor frío, náuseas, mareo o dificultad para respirar".

Además, ha advertido que en mujeres, personas mayores y diabéticos "el dolor puede ser atípico", ya que "solo falta de aire, cansancio extremo o dolor abdominal, o incluso no haber dolor".

En cuanto al tratamiento, depende del tipo de accidente cardiaco. Así, ha señalado que en el Scasest se suele realizar un cateterismo cardiaco o coronariografía en las primeras 72 horas y, si es necesario, se coloca un stent.

Por otro lado, en el Scacest, en el que "el corazón está gritando", la prioridad es "abrir la arteria bloqueada en menos de 90-120 minutos, preferiblemente con un cateterismo cardiaco para realizar angioplastia primaria y stent". La prevención, ha reiterado, "es fundamental para evitar estos episodios cardiacos agudos".

Para el doctor se trata, principalmente, de "controlar los factores de riesgo". Entre ellos, uno de los más importantes es el tabaco.

Asimismo, ha instado a mantener la presión arterial "bien controlada", por debajo de 140/90, el colesterol LDL bajo, controlar la diabetes, hacer ejercicio regular, reducir el estrés, seguir una dieta mediterránea rica en frutas y verduras y mantener un peso saludable.

El cardiólogo también ha señalado que es "fundamental acudir a revisiones médicas si se tienen antecedentes familiares o factores de riesgo".

Una vez que se reconocen los síntomas, ha continuado, "hay que llamar inmediatamente al teléfono de emergencias sanitarias" ya que "el tiempo es músculo y el tiempo es vida".