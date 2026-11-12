Un estudio detecta un aumento de la exposición al virus del Nilo Occidental en Cádiz y un nuevo virus en mosquitos

Archivo - Operarios realizan trabajos de control y tratamiento de mosquitos transmisores del virus del Nilo occidental en la localidad sevillana de Los Palacios. ARCHIVO - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por personal investigador Ciberinfec del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, con participación de la Estación Biológica de Doñana-CSIC y Ciberesp, ha detectado un aumento de la seroprevalencia --el porcentaje de personas con anticuerpos en la sangre frente al virus-- del virus del Nilo Occidental (VNO) en Cádiz del 0,2% al 0,9% en siete años, así como la primera detección del virus Usutu en mosquitos de la provincia de Cádiz.

Los investigadores han analizado el cambio de exposición al virus del Nilo Occidental en la población de Cádiz de 2015 y 2022 y la circulación de orthoflavivirus en mosquitos capturados entre los años 2022 y 2024, tal y como ha informado el CSIC en un nota.

Aunque ambos virus se han detectado en distintas regiones del país, todavía existen "lagunas" en el conocimiento sobre la exposición de la población y la diversidad de estos patógenos en España.

Para evaluar la exposición de la población al virus del Nilo Occidental, el equipo investigador ha analizado muestras de suero recogidas en 2015 y 2022 en diez municipios de la provincia de Cádiz.

Mediante pruebas serológicas y ensayos de neutralización viral, se han identificado anticuerpos específicos frente al virus. Así, los resultados muestran que la seroprevalencia aumentó del 0,2% en 2015 al 0,9% en 2022.

Mientras que en 2015 se detectaron anticuerpos específicos en tres municipios, en 2022 se identificaron en nueve. Esto indica que parte de la población había estado expuesta al virus y había desarrollado una respuesta inmunitaria específica.

En ese sentido, se ha indicado que estos resultados permiten conocer mejor la distribución geográfica de la exposición humana al Virus del Nilo Occidental y su evolución en el periodo analizado.

Para Jordi Figuerola, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, el virus del Nilo es "un virus reemergente en Europa" que "en los últimos años ha aumentado el número de casos en España". Los resultados, ha continuado, "confirman una mayor circulación del virus en los años más recientes".

DETECTADO POR PRIMERA VEZ EL VIRUS USUTU EN MOSQUITOS

El estudio también ha incluido el programa de vigilancia entomológica desarrollado entre 2022 y 2024 en colaboración con la Junta de Andalucía, durante el cual se capturaron y analizaron mosquitos mediante RT-PCR, para detectar y caracterizar los orthoflavivirus circulantes.

Los análisis confirmaron la circulación del virus del Nilo Occidental en mosquitos de distintas zonas de la provincia gaditana, algunas de ellas donde ya se habían notificado casos humanos y animales.

Además, el equipo investigador detectó por primera vez el virus Usutu, perteneciente al linaje África-3, en mosquitos de la provincia de Cádiz, en concreto, en ejemplares de culex perexiguus.

El virus Usutu es un virus zoonótico que puede generar síntomas parecidos a los del Virus del Nilo en humanos. Así, los resultados del estudio han confirmado que este virus "está presente" y que "es necesario determinar en qué medida puede estar provocando casos de infección en humanos", como ha advertido Jordi Figuerola.

El estudio aporta evidencia complementaria sobre la exposición humana al virus del Nilo Occidental y la co-circulación de orthoflavivirus en Cádiz.

La detección de anticuerpos específicos frente al virus del Nilo Occidental en la población y de ARN viral en mosquitos respalda el carácter "endémico" de este virus en la zona y documenta la circulación simultánea del virus Usutu, detectado por primera vez en este ámbito geográfico.

"Estos resultados nos muestran que deberían reforzarse los programas de control de mosquitos y de vigilancia de virus", ha afirmado el investigador de la Estación Biológica de Doñana, quien ha indicado que "es importante saber qué virus están circulando y dónde están circulando con mayor intensidad, y conocer mejor qué factores ambientales afectan su circulación, incluyendo el efecto del clima".

Además, ha apuntado a la importancia de "reducir la abundancia de mosquitos en las zonas habitadas y sensibilizar a la población para que se proteja de sus picadas".

Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de los programas de vigilancia basados en el enfoque One Health (Una sola salud), que integren el estudio de los mosquitos y la caracterización de la respuesta inmunitaria de la población.

Como ha destacado Laura Guillén-Calvo, investigadora del Ciberinfec en el Centro Nacional de Microbiología y primera autora del estudio, "la combinación de la vigilancia entomológica y los estudios serológicos permite comprender mejor la circulación de estos virus y la dinámica de transmisión de los orthoflavivirus en zonas endémicas".