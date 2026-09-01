Un estudio de la UCA determina que las algas aparecen en más de 1.100 canciones publicadas entre 1906 y 2024

Archivo - Alga Gracilaria en esteros de Cádiz - CTAQUA - Archivo

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) ha demostrado que las algas han estado presentes en la música durante más de un siglo y "siguen inspirando" a artistas de todo el mundo, al aparecer en más de 1.100 canciones publicadas entre 1906 y 2024, que incluyen la palabra 'seaweed' en su título o en sus letras.

Los resultados de la investigación muestran además que las algas ocupan el decimoséptimo lugar entre los organismos marinos más mencionados en las canciones, con una presencia que abarca prácticamente todos los estilos musicales, desde el folk o el rock hasta el pop, el reggae, el rap o la música infantil, ha indicado la UCA en una nota.

El trabajo, publicado en la revista Journal of Applied Phycology, ha sido desarrollada por Juan J. Vergara y J. Lucas Pérez-Lloréns, investigadores del departamento de Biología de la Universidad de Cádiz, adscritos al Instituto Universitario de Investigación Marina (Inmar) y al Ceimar.

Ambos llevan años estudiando la relación entre las algas y distintas manifestaciones culturales, como la poesía, la literatura o el arte, y han ampliado ahora esta línea de investigación hacia el ámbito musical, para comprender cómo la sociedad ha representado estos organismos a lo largo del tiempo.

Para desarrollar el estudio, el equipo revisó bases de datos especializadas en letras de canciones, motores de búsqueda y plataformas musicales como YouTube y Spotify. El análisis permitió recopilar un catálogo de 1.140 canciones, clasificadas entre artistas consolidados, intérpretes emergentes y música infantil, además de estudiar su evolución histórica, los géneros musicales en los que aparecen las algas y el impacto alcanzado en las principales plataformas de reproducción digital.

El estudio pone de manifiesto que, mientras durante buena parte del siglo XX las referencias procedían mayoritariamente de artistas consolidados, en los últimos años ha aumentado de forma "muy significativa" la producción de canciones creadas por músicos emergentes e independientes.

El trabajo revela también que las letras ofrecen una visión "muy diversa" de las algas. Así, en muchas ocasiones aparecen asociadas a paisajes marinos, al amor, la belleza o la naturaleza, mientras que en otras sirven como recurso metafórico o evocan aspectos menos positivos relacionados con el mar.

Para profundizar en esta dimensión cultural, los investigadores realizaron un análisis de más de 21.000 palabras presentes en las letras recopiladas, identificando los conceptos que con mayor frecuencia acompañan al término 'seaweed' y reflejan la forma en que estos organismos son percibidos por la sociedad.

Además, se ha destacado que esta investigación tiene su origen en un trabajo previo desarrollado también en la Universidad de Cádiz sobre la presencia del término "alga" en la música española e hispanoamericana.

En aquel estudio se recopilaron 178 canciones interpretadas por artistas como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Nino Bravo, Mecano, Héroes del Silencio, Ana Belén, Vetusta Morla o Carlos Vives, poniendo de manifiesto que las algas también ocupaban un lugar destacado en el patrimonio musical en lengua española.

El proyecto trasciende el ámbito estrictamente académico, ya que como resultado de la investigación, los autores han elaborado dos listas de reproducción abiertas en Spotify y YouTube, que reúnen una selección de las canciones más representativas identificadas durante el estudio.

De este modo, la investigación no solo aporta nuevo conocimiento sobre la relación entre ciencia y cultura, sino que también ofrece al público una forma diferente de acercarse al mundo de las algas a través de la música.

Este trabajo se enmarca en una línea de investigación impulsada desde la Universidad de Cádiz que explora cómo el medio marino ha influido en diferentes expresiones culturales.

A través de enfoques interdisciplinares que combinan biología, humanidades y divulgación científica, los investigadores buscan comprender mejor la relación histórica entre la sociedad y el océano, contribuyendo a despertar un mayor interés por la conservación de los ecosistemas marinos desde una perspectiva innovadora y cercana.