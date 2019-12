Evacuado al hospital un herido tras una explosión de gas butano en su vivienda de Algeciras (Cádiz), ahora destruida

Publicado 29/12/2019 11:25:16 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años ha sido evacuado a un hospital tras resultar herido con quemaduras en la tarde de este sábado por una explosión de gas butano en su vivienda en Algeciras (Cádiz), ahora destruida.

Según detalla en una nota de prensa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, la explosión se ha producido en una vivienda situada en carretera del Cobre sobre las 17,15 horas, momento en que se han movilizado para atender el suceso Policía Local y Nacional y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), además de bomberos del parque de Algeciras.

A su llegada, una vez ocurrida la deflagración, se encuentra que hay una única persona en su interior, un varón de 50 años de edad, totalmente quemado. Se le saca en camilla al exterior para que inmediatamente los servicios sanitarios también presentes lo trasladen en ambulancia al hospital.

La actuación de bomberos continúa eliminando los elementos en peligro de caída debido a la detonación, ya que los techos estaban descolgados, así como ventanas que habían salido despedidas al exterior. Aunque hay viviendas cercanas, la explosión no afecta a elementos del exterior, pues emite una única onda expansiva sin que se produzca fuego por extinguir; no obstante, se comprueba también que no hay peligro de nueva detonación ni nuevas fugas de gas y se precinta la vivienda, ya que ésta queda totalmente destruida.