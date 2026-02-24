Evacuan a ocho personas por el incendio de una vivienda en una barriada de la zona sur de Jerez (Cádiz)

Vista exterior de la vivienda donde se ha producido un incendio con desalojados en Jerez de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Bomberos del parque de Jerez de la Frontera (Cádiz) han acudido en la tarde de este martes a sofocar un incendio en el bajo de un bloque de viviendas en la calle Padre Damián de la barriada de San Telmo, donde ha sido necesario evacuar con máscaras de rescate a ocho personas que se habían visto afectadas al entrar humo en su casa.

De ellas, dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital, mientras que las otras seis han sido atendidas en el lugar por los Servicios Sanitarios, ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en un comunicado.

El incendio se ha producido en torno a las 16,00 horas del martes en el bajo de un edificio de más de cuatro plantas, donde las llamas han ardido "con virulencia".

Un equipo de bomberos se ha centrado en las labores de extinción y otro ha ventilado las zonas comunes e inspeccionado las viviendas del bloque. Algunas, que no presentaban peligro, se han dejado confinadas con sus ocupantes dentro, y en las que ha entrado humo han sido evacuados sus ocupantes con máscaras de rescate.

Al finalizar, los bomberos han apuntalado la casa siniestrada por seguridad y para poder volver a realojar al resto de vecinos.

Hasta el lugar se han desplazado cinco vehículos, en concreto una autobomba urbana ligera (P-53), dos autobombas urbanas pesadas (U-40 y U-45), una autoescala (E-19) y un vehículo de mando (M-51), además de nueve efectivos de Bomberos.