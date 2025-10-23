Una exposición en Plaza de España recorre los 40 años del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en la inauguración de una exposición sobre los 40 años del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT)- AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) celebra sus 40 años de historia con la exposición al aire libre '40 años del FIT de Cádiz', inaugurada este jueves en la Plaza de España, y en la que se propone un recorrido visual y sonoro por las cuatro décadas de vida del festival, reconocido como Política Cultural del Estado Español y consolidado como una de las principales vías de entrada del teatro iberoamericano en la escena europea.

En el acto de inauguración han participado el alcalde de Cádiz, Bruno García, Maite González, teniente de alcalde de Cultura del ayuntamiento gaditano, Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz, y Mónica Yuste, directora del FIT.

El alcalde ha señalado que esta exposición al aire libre es "una celebración de la historia y la cultura de Cádiz", ya que los 40 carteles que componen la muestra "recogen la esencia de un festival que simboliza la unión de esta ciudad con Latinoamérica". Además, ha añadido que el FIT de Cádiz tuvo desde su creación "una vocación clara, profundamente arraigada en la historia de nuestra ciudad, como punto de encuentro".

A lo largo de cuatro tramos expositivos, el visitante puede descubrir la evolución del FIT a través de los carteles de cada edición, acompañados de códigos QR que enlazan a contenidos multimedia breves y dinámicos, elaborados con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva.

Los distintos paneles trazan un viaje por los momentos clave de la historia del festival, desde su nacimiento y los primeros pasos de un proyecto pionero, pasando por la consolidación, proyección y prestigio internacional, y terminando por las transiciones y nuevos desafíos.

"Esta exposición al aire libre es una celebración de la memoria", ha dicho Maite González, añadiendo que cada cartel "es un testigo silencioso de los miles de artistas, dramaturgos, directores y técnicos que han pasado por Cádiz", artistas como Tony Carbonell, Genovés, Diego Pombo, Cecilio Chaves, Úrculo, Ajubel, Ciuco Gutiérrez, Javi Leal, José Tamayo, José Alberto Hernández, Pedro Perles, o el de este año de la argentina Soledad Rojo.

Más allá, el objetivo de esta exposición es acercar a la ciudadanía gaditana la trayectoria y el valor simbólico del festival, reivindicando su papel decisivo en la escena teatral internacional.

Desde el FIT se quiere además involucrar a las nuevas generaciones. Es por eso que se han organizado visitas escolares de lunes a viernes, que pueden solicitarse a través del mail fitdecadiz.info@gmail.com.

Durante sus cuatro décadas de existencia, el FIT de Cádiz ha recibido algunos reconocimientos importantes como el Premio Especial Ollantay (1990) del Celcit, el Premio Andalucía de Teatro (1991), el Patrocinio Oficial de la Unesco (1994), el Max Hispanoamericano de las Artes Escénicas (2000) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2003) otorgada por el Ministerio de Cultura de España, ha reseñado el Ayuntamiento de Cádiz.

Con esta exposición, se invita a la ciudadanía a celebrar cuatro décadas de teatro, cultura y encuentro entre ambos lados del Atlántico, reafirmando su vocación de seguir creciendo como uno de los grandes referentes de las artes escénicas en el mundo iberoamericano.

La 40 edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se desarrollará del sábado 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, un organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

Además, cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja, Acción Cultural Española, Fundación Sgae e Iberescena, y la colaboración de Hotel Olom y Emasa.