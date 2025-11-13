Una exposición y varios conciertos de música en Cádiz rendirán homenaje a Manuel de Falla por su 149 aniversario

El alcalde de Cádiz, Bruno García, visita la exposición inaugurada en el Gran Teatro Falla por el 149 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este jueves los actos que se llevarán a cabo con motivo del 149 aniversario del nacimiento del músico gaditano Manuel de Falla, que incluye varios conciertos y que ha comenzado ya con la inauguración de una exposición en el Gran Teatro Falla.

Al acto de presentación de este homenaje han asistido el alcalde de Cádiz, Bruno García, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, así como Elena García de Paredes, gerente de la Fundación Manuel de Falla, el presidente del Ateneo de Cádiz, Pepe Almenara, el comisario de la exposición, José Ramón Ripoll, representantes de la Escuela de Música de San Felipe Neri y del Conservatorio de Música Manuel de Falla, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Las actividades se desarrollarán los días 21, 22 y 29 de noviembre, mientras que la exposición 'Cádiz en Manuel de Falla. Una vida atlántica', que se ha instalado en los pasillos de la primera planta del Gran Teatro Falla, donde permanecerá durante el año 2026, ha recibido este jueves a los alumnos del colegio público San Felipe, que han realizado una visita guiada.

El próximo 21 de noviembre a las 13,00 horas tendrá lugar la tradicional ofrenda floral del Ayuntamiento de Cádiz y el Ateneo en la fachada de la casa natal del músico, situada en la Plaza de Mina. Posteriormente, se ofrecerá una intervención musical a cargo del grupo de trompetas del Real Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz.

El 22 de noviembre a las 12,00 horas en la Plaza de Mina se realizará un concierto de música clásica a cargo del profesorado y alumnado del Conservatorio Manuel de Falla. La última de las actividades se desarrollará el 29 de noviembre a las 12,00 horas, también en la Plaza de Mina, frente a la casa natal de Falla. En este caso será un concierto a cargo de la Escuela de Música San Felipe Neri, en el que los alumnos interpretarán las obras del músico.

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha señalado que el próximo año se celebrará el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y en la ciudad se conmemorará "con más actividades" para que "todos los niños y niñas de Cádiz sepan quién era Manuel de Falla y reconozcan su obra".