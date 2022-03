FCC emplaza al comité a sentarse el lunes para poner fin a la huelga de basura de El Puerto de Santa María (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC-MA) ha emplazado a sentarse este próximo lunes al Comité de Empresa con el objetivo de poner fin a la huelga indefinida de basura de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Así lo ha informado a Europa Press el delegado provincial de FCC, Luis Luque, quien ha indicado que este lunes "intentarán que haya un acercamiento" y que la empresa "va a sentarse" con el comité. "Tenemos la intención de que la huelga se desconvoque lo antes posible", ha señalado Luque.

El delegado provincial ha comentado que, con este acercamiento, pretenden "cambiar la situación" y conocer las exigencias del comité "para ver si se produce un acercamiento", aunque ha reconocido que "tampoco ve la situación para convocar una huelga" porque considera que este tema "se hubiese solventado hablándolo".

"Llevo 34 años trabajando y creo que lo último que se debe de convocar es una huelga. Antes de organizar un lío de estos, hay que sentarse y hablarlo. En este caso, no sé exactamente los motivos que les ha llevado a montar esto. Yo espero que todo se desbloquee", ha manifestado.

Por último, con respecto a los actos vandálicos, ha indicado que la empresa conoce que han ocurrido algunos, pero que "no se tiene constancia" de si se han producido por trabajadores o no. "Siempre se sospecha de quienes están implicados, pero no tenemos conocimiento de esto. Si en cualquier momento se descubre que alguno de nuestros trabajadores tiene algo que ver, se tendrán que tomar las medidas legales oportunas", ha concluido.