Feijóo pide proteger a Andalucía del populismo y dice que Juanma tiene un "proyecto nítido que no plantea miedos"

CÁDIZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los andaluces proteger a Andalucía "de la fragmentación política, del populismo" y ha asegurado que Junama Moreno "tiene un proyecto nítido, que no va contra nadie, no busca la fragmentación, no plantea miedos sino oportunidades y que se basa en la esperanza".

En un acto celebrado en Cádiz capital, Feijóo ha incidido en que "la certeza en Andalucía tiene nombre y apellidos, Juanma Moreno" y ha añadido que "la fragmentación dificulta la gobernabilidad y alenta los chantajes. Andalucía no puede tener en el gobierno a un partido que gobierna con aquellos que no creen en Andalucía".

"Nadie en el Parlamento de Andalucía con las siglas del PP va a ser elegido para que le mienta a los ciudadanos de Andalucía", ha asegurado Feijóo, que ha afirmado que "cuando viene mal largo lo diremos, cuando estemos en una situación límite la describiremos y tengamos que tomar decisiones para revertir la situación".

El presidente del Pp ha hecho referencia a las encuestas, recordando que "este domingo dicen que ganamos, y además dice algunas encuestas que arrasamos, pero no nos confundamos, aquí no hay nada hecho". Así, ha recordado que "cada voto cuenta y es determinante para el último diputado, porque no es lo mismo sacar 45 diputados que 55". "Sería el doble de decepción después de pensar que vamos a ganar, no hacerlo con la suficiente diferencia para gobernar", ha dicho.

Así, ha pedido el voto a los andaluces "para seguir construyendo la tierra más libre, la tierra más fecunda la tierra, más próspera y la tierra de mayor oportunidad es en España, para seguir construyendo hospitales, centros de salud y no pancartas, que eso es muy barato. El problema no es hacer pancartas, el problema es contratar médicos o hacer hospitales".

Además, ha insistido en "ser valientes" para decirle a los que votan al PSOE que voten al PP. "Sé que eso les molesta, pero acaso nosotros no nos podemos dirigir a una persona que ha votado al partido socialista, es que esto no es una democracia libre, es que acaso en Andalucía los votos son cautivos", se ha preguntado Feijóo, que ha apuntado que muchos socialistas "ya empiezan a hablar de que no les gusta el sanchismo, lo comentan entre ellos que esta vez saben que Juanma Moreno es la mejor opción para Andalucía y a todos estos les vamos a pedir que nos ayuden a gobernar Andalucía honestamente con el pueblo andaluz adelante".