La FEMP celebra el lunes 23 de febrero en Jerez (Cádiz) una jornada sobre Hacienda y Financiación Local

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrará el próximo lunes 23 de febrero en Jerez de la Frontera (Cádiz) una jornada sobre Hacienda y Financiación Local en el marco de los actos organizados con motivo del 45 aniversario de la federación.

El encuentro, en el que se abordarán los principales retos financieros que afrontan las entidades locales en 2026, tendrá lugar en los Claustros de Santo Domingo, ha informado la FEMP en una nota.

La Jornada sobre Haciendas Locales, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de la compañía Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), busca poner en común experiencias y posiciones institucionales y promover una reflexión técnica e institucional conjunta, orientada a fortalecer el papel de los gobiernos locales en el sistema de financiación publica y en la prestación de servicios esenciales.

La inauguración de la jornada, a las 16,30 horas, correrá a cargo de María José García-Pelayo, presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, acompañada del presidente de la Comisión de Haciendas Locales y Financiación de la federación y alcalde de Estepona, José María García Urbano.

A continuación, Blas Acosta Madueño, director de Negocio de Colaboración Tributaria de CGI, profundizará sobre los acuerdos marco en los gobiernos locales y la colaboración público-privada en la gestión municipal.

La jornada se desarrollará en dos mesas redondas en las que se analizarán temas de envergadura para las entidades locales. La primera de ellas estará dedicada a la implantación de la tasa de residuos, cuestión sobre la que debatirán Mariví Monteserín Rodríguez, alcaldesa de Avilés; Gemma Patón García, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha; y Cristina Casablanca Juez, gerente del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

En la segunda mesa redonda se ofrecerá una visión global del presente y futuro de la financiación local en los ayuntamientos, a través de la participación de Carlos Conde O'Donell, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga; Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida y vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales y Financiación de la FEMP; Diego Bernardo Rosas, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora; Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo; y Beatriz Vigo Martín, interventora general del Ayuntamiento de Madrid.

Por último, Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la federación, será el encargado de clausurar la jornada.