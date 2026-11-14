La Feria 'Espacio Empleo Cádiz' alcanza la cifra de 300 ofertas de empleo

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Depósitos de Tabaco de Cádiz acogerán los próximos días 17 y 18 de noviembre la Feria 'Espacio Empleo Cádiz', un evento organizado por primera vez por la Mesa Municipal por el Empleo de Cádiz, con la colaboración de casi una treintena de agentes sociales, económicos, entidades públicas y privadas, así como entidades sociales que desarrollan actuaciones relacionadas con el empleo en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, una de las grandes novedades de esta cita es su formato, que va más allá de una feria de empleo tradicional, ya que contará con una oferta real de puestos de trabajo disponibles, publicados previamente, a los que podrán optar las personas que acudan en estas dos jornadas.

De este modo, los asistentes tienen ya a su disposición un total de 300 ofertas de empleo, que se pueden consultar a través de la web del evento https://empleo.cadiz.es/. Una información previa que va a permitir a las personas interesadas acudir directamente a los stands de las empresas y preparar sus currículums para los procesos de selección. En total, serán más de 80 las empresas y entidades que presenten sus ofertas.

Entre los puestos ofertados, hay ofertas de diferentes sectores: turismo y hostelería, construcción e instalaciones, logística, industria, comercio y sanidad o atención sociosanitaria, entre otros.

La Feria arrancará el próximo 17 de noviembre a las 9.30 con un acto de apertura institucional y una conferencia inaugural. Durante las dos jornadas- que se desarrollarán de 9 a 14 horas- se celebrarán diferentes conferencias, mesas y talleres, tanto en el Auditorio como en cuatro espacios situados en la zona interior.

En estas instalaciones se ofrecerán talleres de IA y Emprendimiento, de videocurriculums, de competencias, así como mesas redondas sectoriales. Asimismo, en el Auditorio, tanto el martes como el miércoles, se desarrollarán dos talleres de gran interés centrados en la oferta de empleo público de las diferentes administraciones.

Otro de los grandes atractivos de la feria es la realización de procesos de selección 'in situ' por parte de varias empresas, que desarrollarán las entrevistas durante el evento en la nave 5.

"Esta cita es una gran oportunidad para los gaditanos y gaditanas, que van a poder contactar directamente con las empresas que ofrecen puestos de trabajo. Además, al disponer de la información previamente en la web, tendrán la posibilidad de preparar sus currículums y las posibles entrevistas", ha asegurado la teniente de alcalde de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo.

RECEPCIÓN DEL PREGONERO DE NAVIDAD

Entre otras cuestiones, la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha recibido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz al pregonero de la Navidad, Andrés García Requejo, quien acudió acompañado del presidente de la Asociación de Belenistas de Cádiz, Francisco José Morales.

El consistorio gaditano ha indicado que el pregón y la presentación del cartel, cuyo autor es Juan Antonio Candón, se celebrará el próximo 25 de noviembre a las 20,00 horas en el Teatro de Títeres de La Tía Norica.