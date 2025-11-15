Feria del Libro de El Puerto (Cádiz) traslada sus actos al aire libre del domingo al Palacio de Araníbar por el temporal

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha informado este sábado de que las actividades programadas para este domingo, 16 de noviembre, en la Carpa Principal de la Feria del Libro serán trasladadas al Palacio de Araníbar.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el mismo se ha habilitado una sala especial con el fin de garantizar su correcto desarrollo ante la imposibilidad de celebrarlas en sus ubicaciones originales a causa de la borrasca y la previsión meteorológica adversa.

La programación prevista en el Palacio de Araníbar incluye a las 11,00 horas en la Sala Mudéjar la presentación del poemario La Pluma de María, de María Fernández Pérez, mientras que simultáneamente en la Sala especial de la 2ª planta se celebrará el cuentacuentos infantil Los ositos y el gran día de Yoyó, de The Bears.

A las 12,00 horas, en la misma sala de la 2ª planta, tendrá lugar el cuentacuentos Desayuno de cuentos, a cargo del narrador Diego Magdaleno, y a las 13,00 horas se presentará la obra infantil de poesía ilustrada Lolita Fantasma, de Josefa Parra. Por su parte, el resto de las actividades de la Feria del Libro se mantienen conforme al programa oficial previsto.