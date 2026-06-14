La Feria del Libro de San Fernando (Cádiz) transformará la Plaza del Rey en el Londres de Sherlock Holmes

La Feria del Libro 2026 de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

San Fernando se prepara para vivir desde este próximo lunes, 15 de junio, una nueva edición de su Feria del Libro, que convertirá durante seis días la Plaza del Rey en el "gran escaparate de la literatura, la cultura y el encuentro ciudadano". Del 15 al 20 de junio, el "principal espacio público de la ciudad" acogerá una programación que combina presentaciones literarias, firmas de autores, actividades infantiles, teatro, exposiciones y encuentros con destacados nombres del panorama editorial nacional.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que la edición de este año estará dedicada al universo de Sherlock Holmes y a la literatura victoriana, una temática que "impregnará tanto la programación como la ambientación del recinto". La Plaza del Rey se ha transformado en una escenografía inspirada en el Londres de finales del siglo XIX, "ofreciendo una experiencia inmersiva para visitantes de todas las edades", ha señalado el Consistorio.

En este contexto, la Feria del Libro de San Fernando continúa así una "trayectoria de crecimiento sostenido que la ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas de la provincia", ha explicado la administración.

Esta edición contará con 15 expositores, tres más que el pasado año, entre librerías, editoriales, entidades culturales e instituciones vinculadas al mundo del libro. Entre los participantes figuran "establecimientos históricos y nuevas librerías de la ciudad, junto a editoriales independientes y proyectos especializados que contribuirán a ofrecer una programación diversa y plural", ha resaltado.

El listado de expositores incluye 'Bozano', 'Bibliopola', 'María Zambrano', 'Casa del Libro', 'Rita's Bookshop', 'Baobab', 'Editorial Cerbero', 'Roleón', 'Marginalia', 'Escape Book World', la Universidad de Cádiz, 'Millenium', 'The Bookcat', 'la Sociedad Literaria Sherlock Holmes', el Ayuntamiento de San Fernando y 'Manos Unidas'.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

La Feria del Libro abrirá cada tarde con una "intensa" programación de encuentros literarios que se desarrollará entre las 19,00 y las 22,00 horas en el escenario principal de la Plaza del Rey.

De esta manera, durante las seis jornadas pasarán por San Fernando algunas de las voces "más destacadas de la narrativa actual", entre ellas Blue Jeans, Lucía Solla, Jorge Molist, Antonio Mercero, Elvira Mínguez, Arantza Portabales, Karina Sainz Borgo, Isabel Bono, Nerea Riesco, Alicia Domínguez o Lola Cabrillana, que presentarán sus últimas publicaciones y compartirán encuentros con el público.

Asimismo, entre las actividades previstas destacan el encuentro entre Azahara Palomeque y Paco Ramos sobre memoria y literatura, así como una mesa redonda dedicada al legado del detective creado por Arthur Conan Doyle con especialistas y miembros de la 'Sociedad Literaria Sherlock Holmes'.

En este sentido, las actividades familiares tendrán un "protagonismo especial" a través de la programación infantil, que se desarrollará diariamente con talleres, presentaciones de libros, cuentacuentos y experiencias participativas. Los más pequeños podrán disfrutar de propuestas como 'Ven a conocer a Camarón de la Isla', 'Caperucita Roja, el bosque te necesita', 'Ada tiene una jirafa' o actividades relacionadas con el uso responsable de internet y la creatividad literaria.

En este contexto, uno de los "grandes atractivos" de esta edición será la representación de la obra familiar 'Elemental, querido Watson', que ofrecerá tres pases durante la Feria y acercará a niños algunos de los casos más famosos de Sherlock Holmes a través de un formato teatral y divulgativo.

Además de las actividades del escenario principal, la Feria contará con un "amplio programa de firmas de ejemplares" en las casetas de las librerías participantes y espacios específicos para autores autopublicados, "reforzando así su vocación de punto de encuentro entre escritores, editoriales, librerías y lectores".

Junto a las presentaciones de novedades editoriales, la Feria ofrecerá espacios para el debate y la reflexión en torno a cuestiones como la memoria, el feminismo, la novela negra o la creación literaria contemporánea, "reforzando su carácter como punto de encuentro entre lectores, autores y profesionales del sector".

UNA EXPOSICIÓN "ÚNICA" EN ESPAÑA

Entre los "principales atractivos de esta edición" destaca la colaboración con la 'Sociedad Literaria Sherlock Holmes', "única entidad de estas características existente en España" y con sede en la provincia de Cádiz.

Fruto de esta colaboración nace la exposición 'El gabinete de Sherlock Holmes', que podrá visitarse en el salón de actos del Ayuntamiento desde el 15 de junio hasta el 15 de julio. La muestra reunirá piezas de coleccionismo, objetos victorianos, publicaciones, elementos históricos y material divulgativo relacionado con el célebre personaje y su universo literario.

Además, la exposición incorporará los "reconocidos dioramas y book nooks" de Susana López del Toro, una de las principales coleccionistas y creadoras españolas de miniaturas inspiradas en la literatura.

Con esta nueva edición, la Feria del Libro de San Fernando volverá a convertir la Plaza del Rey en un "gran espacio abierto a la lectura, la creación y la convivencia cultural, reforzando su papel como una de las citas más esperadas del calendario cultural de la ciudad".