La Feria de El Puerto (Cádiz) en 2027 se trasladará a junio para no coincidir en fecha con las de Sevilla y Jerez

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), David Calleja, en un encuentro de trabajo con los caseteros para avanzar en la preparación de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2027. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), David Calleja, ha mantenido un encuentro de trabajo con los caseteros para avanzar en la preparación de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2027, que se va a trasladar al mes de junio para evitar su coincidencia con las ferias de Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz).

De esta manera, en la reunión se ha acordado que se celebre del 2 al 7 de junio de 2027, complementándose además con una "gran preferia". Cabe señalar que la edición de 2026 se celebró del 29 de abril al 4 de mayo.

Los caseteros han optado por cambiarla para "garantizar la calidad y el éxito" de la feria, ya que hacerla coincidir con otros grandes acontecimientos como las de Sevilla y Jerez supondría "una importante dificultad" para disponer de caseteros, atracciones, feriantes y otros servicios imprescindibles para el desarrollo de la celebración.

El objetivo es que El Puerto pueda contar con una feria "con todos sus elementos, con la máxima participación y sin tener que competir por unos recursos que son limitados durante esas fechas", garantizando así la disponibilidad de los profesionales y servicios necesarios y reforzando el crecimiento experimentado en los últimos años.

El teniente de alcalde de Fiestas ha indicado que el próximo año contará con el aliciente de estar dedicada a los Pueblos de la Sierra de Cádiz, en un gesto de "reconocimiento, apoyo y hermanamiento" con una comarca que este pasado invierno sufrió uno de los episodios meteorológicos "más duros de los últimos años", con graves daños provocados por la sucesión de borrascas y temporales que azotaron la provincia de Cádiz, y que "han puesto de manifiesto, una vez más, su enorme capacidad de resistencia, esfuerzo y unión".

Una dedicatoria que será también un homenaje a la solidaridad del pueblo andaluz, que "siempre responde unido ante las dificultades", como se ha apuntado.

Entre las medidas que se impulsarán para la próxima edición se encuentra también el mantenimiento de la reducción del 50% de las tasas municipales para caseteros y feriantes, una medida que aliviará los costes del sector y facilitará su participación.

Para el gobierno municipal, los caseteros y feriantes de las atracciones son "una parte fundamental" de la feria, por lo que ayudarles a reducir sus costes favorece una celebración "más abierta, participativa y competitiva, con una mayor oferta para portuenses y visitantes".

La reducción fiscal se suma a las distintas medidas que el Ayuntamiento pone en marcha para mejorar el recinto, facilitar la participación y reforzar la feria como "uno de los grandes acontecimientos del calendario festivo y turístico de Andalucía", impulsando el paseo de caballos, aumentando el número de casetas y atracciones y seguir mejorando la imagen y la organización, manteniendo su esencia, pero "avanzando en calidad y excelencia".