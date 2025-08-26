El Festival Alcances de Cádiz potencia su vertiente educativa con el programa Formadoc

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, la delegada de Cultura, Maite González, y el director artístico del Festival Alcances, Javier Miranda, en la presentación de este festival de cine en 2024. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances, va a potenciar en su edición de 2025 su vertiente educativa con el programa Formadoc, concebido como un bloque educativo para acercar el cine documental a nuevos públicos, desde escolares hasta estudiantes de cine y profesionales en formación.

El programa surge como evolución de los pases de institutos celebrados en anteriores ediciones con un espacio propio dentro de Alcances, ha indicado en una nota la organización del festival.

Así, el nuevo programa incorpora pases específicos para centros educativos, con la proyección de la película 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria para el alumnado de la Escuela de Arte y Diseño Superior de Cádiz.

Paralelamente, se desarrollarán sesiones dirigidas a estudiantes de secundaria, en colaboración con escuelas profesionales, como el Máster de Documental del Instituto de Cine Madrid y el Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El pase del Instituto de Cine Madrid contará con la presencia de los directores Samuel M. Delgado y Alejandra Llona. Por su parte, el Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona estará coordinado por Jorge Tur y varios responsables de la película 'El mal D'Hercules'.

Tras las proyecciones los profesores y directores dialogarán con el alumnado sobre lo que significa estudiar cine y apostar por el documental como forma de expresión contemporánea.

El Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona presentará títulos como 'La filla d'elles', 'Out', 'Katalipsi', 'El mal d'Hercules' y 'A cambio de tu vida', propuestas que abordan desde perspectivas íntimas y sociales hasta aproximaciones experimentales al género.

Por su parte, el Instituto de Cine de Madrid acercará a los jóvenes espectadores los cortometrajes 'Monstruo', de Asier Elgars; 'Cuarto en blanco', de Samay Vázquez; 'Niña buena', de Alejandra Llona; 'FAJR', de María Jesús González; 'Carita de ángel', de Carles Portugal; y 'Ad Mare', de Noemí Nebel, conformando un programa que refleja la diversidad creativa del documental en las aulas.

Este "compromiso" con la formación se refuerza también con la línea 'Los alumnos ruedan', que visibiliza los trabajos creados en entornos escolares. En esta edición se presentará 'Origen', obra realizada por estudiantes del IES Cornelio Balbo, junto a los cortometrajes rodados en el taller impartido la pasada primavera en el CEIP Josefina Pascual por EducaconArte.

Alcances volverá a acoger además las III Jornadas sobre el Uso de Artes Audiovisuales Sostenibles, organizadas por la Universidad de Cádiz y el sindicato CSIF, en las que se entregarán los premios del certamen Océano de Ideas y se celebrarán mesas redondas centradas en la creación responsable y la innovación en el ámbito audiovisual.

El programa formativo se completa con una nueva edición del taller en colaboración con el Instituto de Cine Madrid. Tras la experiencia del pasado año con Javier Corcuera, en esta ocasión será el cineasta Samuel M. Delgado quien imparta un taller de guion documental.

Como colofón, Formadoc contará con la presencia de uno de los nombres más destacados del cine español contemporáneo, como es Chema García Ibarra. El director ofrecerá una masterclass en la que compartirá con el público su experiencia y su particular visión como realizador de cine.