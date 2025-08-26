La Fiesta del Chicharrón de Chiclana (Cádiz) repartirá gratis este miércoles unos 170 kilos de este producto

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La plaza de Las Bodegas de Chiclana de la Frontera (Cádiz) acogerá este miércoles 27 de agosto desde las 20,30 horas la octava edición de la Fiesta del Chicharrón, un evento en el que se repartirán de forma gratuita 170 kilos de este tradicional producto gastronómico.

En una nota, el Ayuntamiento de Chiclana ha detallado que son cinco productores locales los que participan en este evento que cada año cuentan con una importante afluencia de público.

Carnicería Ariza, Bar-Carnicería El Colinero, Carnicería Francisco Alcántara, Autoservicio José Luis Marco y Carnicería La Blanca Paloma son los establecimientos que ofrecerán este producto a los asistente. Además, Manuel Muñoz, de Carnicería Blas Muñoz, llevará a cabo una demostración de cómo se elaboran los chicharrones, y se distribuirán folletos informativos sobre este producto, las carnicerías que lo preparan y su elaboración.

El evento estará amenizado con las actuaciones de Anabel Rivera, con su espectáculo 'Per-versiones flamencas', quien contará con Miguel Catumba como artista invitado, así como del trío Bahía Azul.

La delegada municipal de Fomento Económico en el Ayuntamiento, Manuela Pérez, ha resaltado que el objetivo de esta fiesta es "reforzar aún más la marca 'Chicharrón de Chiclana', cuyos distintivos de excelencia entregamos semanas atrás a los productores del municipio, así como el impulso a la venta del producto".

A su juicio, este tipo de eventos "contribuyen a que chiclaneros y visitantes se acerquen al centro de la ciudad y realicen sus compras en los establecimientos comerciales y consuman en la hostelería de la zona". Además, ha agradecido el apoyo de los productores locales porque "sin ellos esta fiesta no sería posible".