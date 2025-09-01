La firma de ingeniería Proelsur se instala en el edificio Atlas del recinto de Zona Franca de Cádiz

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de ingeniería Pro Electrónica Sur (Proelsur) se va a instalar en el edificio Atlas del recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz, donde comenzará a operar este mes de septiembre, incorporándose así al ecosistema tecnológico que está conformando el Consorcio gaditano en el marco de su modelo de industria 4.0, con la sostenibilidad y la economía circular como parte primordial.

En una nota, Zona Franca ha indicado que Proelsur es una firma con más de 35 años de experiencia y con una plantilla de más de 150 trabajadores que se reparten entre sus tres centros de trabajo en Cádiz --donde se encuentra la sede principal--, Castropol (Asturias) y Muskiz (Bizkaia).

La empresa está especializada en ingeniería eléctrica para el sector naval, industrial y energético y tienen una larga trayectoria prestando servicios a los astilleros y armadores nacionales e internacionales más importantes. También desarrollan proyectos de ingeniería eléctrica, energética y de automatización conceptual, básica y de desarrollo y están muy vinculados con la industria offshore, tanto civil y militar.

Las necesidades de esta empresa por su crecimiento de los últimos años ha hecho que las instalaciones en la provincia, que hasta ahora estaban ubicadas en Puerto Real, se trasladen al recinto fiscal gaditano, donde dispondrán de un total de 269 m2 para su oficina técnica y dirección.

Como se ha señalado, Proelsur cuenta con un departamento de I+D+i cuya actividad principal se centra en la aplicación de nuevas tecnologías y en la creación de nuevos métodos de fabricación y diseño que permiten responder a las demandas del mercado e incrementar la competitividad.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado "el valor añadido" que supone incorporar al tejido empresarial del recinto gaditano una nueva empresa de ingeniería, que se suma a las 24 ya existentes en el recinto, que están vinculadas a proyectos tecnológicos e innovadores, y a las 80 firmas que tienen relación con la economía circular.

"El que empresas de este tipo se vean atraídas por nuestras instalaciones da buena muestra que nuestro modelo de industria 4.0 está funcionando y nuestro ecosistema se enriquece día a día, generando una actividad y unas sinergias de las que se benefician no solo las empresas ya instaladas sino también las startups y emprendedores de toda nuestra área de influencia", ha añadido Fran González.

El delegado ha señalado como "importante" el que en los terrenos de la antigua Altadis se esté creando "un entorno innovador", con empresas vinculadas a la tecnología y a la economía circular, que ya han ocupado un 71% de los espacios y desarrollan "una actividad importante y muy atractiva para potenciales clientes".

La Zona Franca de Cádiz incorpora una nueva empresa al ecosistema que se está conformando en torno al nuevo modelo de industria, a la incubadora de economía azul, Incubazul, y al nuevo proyecto ZF Blue Core, un vivero de empresas 4.0 vinculado a la economía azul que complementa y da continuidad a Incubazul.

Al centenar de startups que han pasado por el programa de aceleración de Incubazul, y que forman parte también de este tejido empresarial innovador, hay que sumar incorporaciones recientes de empresas tecnológicas y vinculadas a la economía circular, tales como Capgemini, Quest Global, Oesía-Tecnobit, Elecam, Dreexo o Dragados Offshore.