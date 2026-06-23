La fragata 'Canarias' regresa a Rota (Cádiz) tras cinco meses de actividad en la Operación Atalanta

Regreso de la fragata 'Canarias' a Rota tras cinco meses en la Operación Atalanta. - ARMADA ESPAÑOLA

ROTA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La fragata 'Canarias', integrada en la 41 Escuadrilla de Escoltas, ha regresado a la Base Naval de Rota (Cádiz), desde la que zarpó el pasado 3 de febrero para integrarse en la Operación Atalanta de la Unión Europea. Así, durante 140 días ha navegado principalmente en aguas del mar Rojo, océano Índico y del golfo de Adén, contribuyendo a la seguridad marítima y reforzando la estabilidad en una de las regiones de mayor importancia geoestratégica actual.

Según ha indicado el Ministerio de Defensa en una nota, en el transcurso de la misión, la 'Canarias' se ha integrado en la agrupación junto con la fragata italiana 'Emilio Bianchi', que ejerció como buque de mando de un Almirante de la misma nacionalidad, bajo la dirección del Comandante de la Operación Atalanta desde la Base Naval de Rota.

Para cumplir su misión, la unidad ha llevado a bordo más de 200 hombres y mujeres, entre los que se incorporó específicamente para esta operación a un equipo médico con capacidad quirúrgica, un equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina, una unidad de la Fuerza de Guerra Naval Especial y una unidad aérea embarcada, compuesta por un helicóptero SH-60B y una aeronave no tripulada 'Scan Eagle'.

A su llegada a la Base Naval de Rota este lunes, la dotación de la 'Canarias' ha sido recibida por el Almirante de la Flota en un muelle en el que aguardaban numerosos familiares y amigos de la tripulación que han estado cinco meses a bordo y tras haber recorrido más de 27.000 millas náuticas en defensa de los intereses de España y de la Armada, desarrollando nueve patrullas contra la piratería y efectuando escalas en siete países diferentes, consolidando así la presencia naval española en una región de especial interés estratégico.

La Armada ha señalado que, además de una intensa actividad de vigilancia y reconocimiento del entorno marítimo, la fragata 'Canarias' ha completado la ejecución de numerosos ejercicios de adiestramiento con unidades de diferentes marinas. Entre ellos han destacado los realizados con la fragata italiana 'Emilio Bianchi', el destructor japonés 'Yuudachi' y el buque de aprovisionamiento francés 'Jacques Chevallier', reforzando así la interoperabilidad entre marinas aliadas.

La cooperación internacional también se ha materializado mediante actividades de adiestramiento con marinas amigas. En este ámbito, se ha proporcionado adiestramiento a personal de la Marina de Madagascar y asistencia militar a los Guardacostas de Yibuti, contribuyendo así al fortalecimiento de las capacidades marítimas regionales y al fomento de la seguridad en la región, según ha explicado la Armada.

Entre las escalas realizadas durante el despliegue ha destacado las efectuadas en Mombasa (Kenia), Victoria (Seychelles) y Antsiranana (Madagascar), donde se ha estrechado la cooperación con las autoridades civiles y militares de los países anfitriones, además de reforzar la acción exterior de España mediante la recepción a bordo de representantes institucionales, miembros del cuerpo diplomático y de las comunidades españolas residentes.

Según ha explicado la Armada, el pasado 5 de junio la 'Canarias' fue relevada en Yibuti por la fragata 'Numancia', dando continuidad al compromiso permanente de la Armada con la Operación Atalanta, en la que España mantiene de forma ininterrumpida una unidad desplegada desde su inicio en el año 2008.

Asimismo, ha señalado que con este despliegue la fragata 'Canarias' y su dotación han vuelto a demostrar la capacidad de la Armada para operar de forma sostenida lejos de territorio nacional, integrándose con éxito en una fuerza multinacional y contribuyendo activamente a la seguridad marítima internacional, a la protección de las rutas comerciales y a la defensa de los intereses de España allí donde sea necesario.

La fragata 'Canarias', sexta unidad de la clase 'Santa María', fue construida por la Empresa Nacional Bazán (actual Navantia) y entregada a la Armada en 1994. Con 138 metros de eslora y un desplazamiento de 3.900 toneladas, está dotada de sensores y sistemas de armas que le permiten llevar a cabo misiones de defensa aérea, guerra antisubmarina, vigilancia marítima y control del tráfico en zonas de interés.

Esta es la sexta vez que la fragata 'Canarias' ha participado en la Operación Atalanta desde su inicio en diciembre de 2008, en lo que constituyó la primera misión naval de la Unión Europea, amparada en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa. A lo largo de su vida operativa la fragata 'Canarias' ha participado en diversas operaciones y despliegues internacionales en el marco de la OTAN y de la Unión Europea, así como en agrupaciones navales permanentes y ejercicios multinacionales, acumulando una sólida experiencia en misiones de vigilancia, presencia naval y cooperación internacional.