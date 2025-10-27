La fragata 'Navarra' llega a Rota (Cádiz) tras concluir su despliegue en la operación 'Atalanta'

Familiares de la dotación de la fragata Navarra esperan su desembarco en Rota tras llegar de la Operación Atalanta. - MINISTERIO DE DEFENSA

ROTA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La fragata 'Navarra' ha atracado en la base naval de Rota (Cádiz) para poner fin a cinco meses de despliegue y navegación como buque de mando de la Operación Eunavfor 'Atalanta'. Durante este tiempo, la dotación ha tenido como objetivo cooperar en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África y el océano Índico occidental, así como en la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos.

Según ha explicado el Ministerio de Defensa en una nota, la 'Navarra' ha recorrido 27.098 millas náuticas, en un total de 153 días de navegación tras salir de Rota, al mando del capitán de fragata Valentín Calvar Cerecedo, el pasado 27 de mayo.

En esta larga travesía, según ha destacado el comandante Calvar, "la dotación ha cumplido con creces, ha superado las dificultades y el desgaste propio de un despliegue de cinco meses, manteniendo siempre la cohesión y el buen ambiente a bordo". "Me siento muy orgulloso de la dedicación y entrega de este excelente equipo de marinos", ha afirmado.

Durante su despliegue, la 'Navarra' ha sido el buque de mando de la operación, y el contralmirante español Francisco Javier Vázquez Sanz ha ejercicio como Force Commander de la misión europea. En su estado mayor a bordo del buque, se han integrado marinos de distintas nacionalidades; en concreto, de Corea del Sur, Serbia, Montenegro e Italia.

Por otro lado, el buque ha contado con un equipo médico embarcado, con capacidad quirúrgica, un Equipo de Seguridad de Infantería de Marina, un Equipo de Operaciones Especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial y una Unidad Aérea Embarcada, formada por un helicóptero SH60-B y una aeronave no tripulada 'Scan Eagle'.

Durante su despliegue, la fragata ha recalado en diversos puertos africano, como Yibuti, Mombasa (Kenia), Dar es Salam (Tanzania), Antsiranana (Madagascar) y Port Victoria (Seychelles), así como en las ciudades omaníes de Salalah y Mascate. En todas estas escalas, las actividades han incluido adiestramiento con las fuerzas armadas locales, además de visitas protocolarias y recepción a bordo de embajadores y autoridades nacionales, según ha explicado el Ministerio.

Además, según ha añadido, la 'Navarra' también ha participado en distintos ejercicios con actores que tienen un papel importante en la seguridad marítima de la región, como la Marina de Kenia, la guardia costera somalí en Mogadiscio y las distintas misiones europeas que operan en la zona, así como marinas como la coreana, la japonesa, la italiana y la Marina India.

La operación 'Atalanta' es el resultado de una serie de resoluciones de la ONU, adoptadas tras el incremento de los actos de piratería en el Índico a partir de 2005 y, con el firme apoyo de España, se convirtió, por decisión del Consejo de la UE de noviembre de 2008, en la primera operación naval de la Unión Europea. Por su parte, España ha sido el único país de la Unión Europea que ha participado de manera ininterrumpida en la Operación 'Atalanta' desde su lanzamiento hace 16 años, además de liderar, desde 2019, la operación desde el Cuartel General ubicado en Rota.