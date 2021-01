Fran González cree que el PSOE-A debe "renovar" su proyecto con "otras personas" para "convencer" a simpatizantes

CÁDIZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la agrupación municipal del PSOE de Cádiz capital, Fran González, ha defendido que en el PSOE-A "se tiene que producir, llegado el momento, un debate sobre el modelo que tiene que renovarse" en dicha federación, para ofrecer "un proyecto que consiga de nuevo vincular y llegar al sentimiento de tantos andaluces que han apoyado al Partido Socialista", al tiempo que ha opinado que proyectos así, "renovados", "tienen que representarlo otras personas" distintas de las que los dirigen en este momento.

En una entrevista en el programa 'Acento andaluz' de 7 Televisión emitida este miércoles por la noche y recogida por Europa Press, el también delegado especial del Estado de la Zona Franca de Cádiz se ha pronunciado así al hilo de varias preguntas sobre el proceso que deberá afrontar en los próximos meses el PSOE-A para celebrar su congreso regional una vez que se desarrolle el federal.

Fran González ha subrayado que "queda mucho tiempo" todavía para que se celebre ese congreso regional, y ha recordado que lo que va a suceder este próximo sábado es que el Comité Federal del PSOE "va a empezar a aprobar un calendario" congresual que, en todo caso, "va a venir muy condicionado por la situación de la pandemia" actual, según ha advertido.

"A priori lo que sabemos es que va a haber un congreso federal la segunda quincena de octubre y, a partir de ahí, tendrá que haber otros procesos de índole regional", según ha recordado Fran González antes de opinar que "se tiene que producir, llegado el momento, un debate sobre el modelo que tiene que renovarse" en el PSOE-A, porque "es importante en estos momentos" que dicho partido, "en el conjunto del territorio andaluz, ofrezca una alternativa y un proyecto que consiga de nuevo vincular y llegar al sentimiento de tantos andaluces que han apoyado al Partido Socialista".

En esa línea, ha manifestado que "los proyectos renovados, y en este caso si tienen que ser ilusionantes y rupturistas con otros modelos, tienen que representarlos otras personas" distintas de las que los dirigen en este momento.

"Creo que tenemos que conseguir convencer al mayor número posible de andaluces que simpaticen y que se sientan representados con el Partido Socialista, y yo creo que eso requiere, por supuesto, de renovar proyectos", ha abundado Fran González antes de incidir en que "lo importante es conformar un proyecto que sea ilusionante, que llegue al corazón de la gente", y de declararse "convencido" de que, "en ese tiempo" hasta el congreso regional, "habrá una única persona, él o ella, que sea capaz de liderar eso".

POSIBLES CANDIDATOS A PRIMARIAS

Preguntado por nombres concretos de posibles aspirantes a las primarias para la Secretaría General del PSOE-A, ha comentado que "eso lo tendrán que decidir los militantes de la organización", y en todo caso a él le "gustan todos los que tengan ganas de recuperar el afecto y el sentimiento hacia el Partido Socialista".

"Todo aquel o aquella que sea capaz de dar un paso hacia adelante para liderar un proyecto me merece todos los respetos del mundo", ha manifestado Fran González, quien además cree que "todo el mundo que dé ese paso tiene que sentir inmediatamente después de terminar las primarias el abrazo cerrado y el compromiso de toda la organización".

El líder de los socialistas de Cádiz capital ha defendido que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "puede ser una magnífica candidata" a dichas primarias del PSOE-A, "como lo pueden ser tantos otros compañeros y compañeras que se quieran presentar", según ha apostillado, si bien ha resaltado que, para apreciar las "virtudes" de la también portavoz del Gobierno de España, "sólo hay que remitirse a cómo ha sido capaz de concretar un Presupuesto en un contexto francamente complicado, y de la calidad del que ha conseguido".

De igual modo, sobre Juan Espadas ha opinado que "está demostrando ser un magnífico alcalde en Sevilla y, por lo tanto, también de tener perfectamente en la cabeza todo lo que significa el compromiso de desarrollo desde una gestión de un ayuntamiento como el de Sevilla", y sobre la parlamentaria del PSOE-A Ángeles Férriz ha defendido que realiza "un papel magnífico al frente de las comisiones y de las portavocías" que asume.

Del diputado en el Congreso Felipe Sicilia ha señalado que es un "amigo personal" de quien ha valorado su labor como "portavoz de muchas de las iniciativas que el Partido Socialista presenta" en la Cámara Baja, a cuyo vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, también ha elogiado por su papel en esa responsabilidad, así como por "su trayectoria, que también lo avala en otras disposiciones del partido".

"Me parece que son compañeros fantásticos que en un momento dado, si ellos lo estiman", podrían "presentar una alternativa" que "habrá que conocerla y trabajarla", según ha manifestado Fran González, quien ha apostado por "mirar hacia adelante, hacia el futuro", y por "construir proyectos integradores en el que todo el mundo tenga cabida, incluso aquellos que, en un momento dado, no están apostando o no formen parte de esas iniciativas", según ha matizado antes de considerar que "lo importante y fundamental" al "día después" es que "todo el mundo tenga su espacio dentro de la organización".

EL PAPEL DE SUSANA DÍAZ

Ha considerado que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, quien ya ha manifestado su intención de presentarse a dichas primarias, "quiere presentar un proyecto, y otra cuestión será que, en su momento, los militantes de esta organización pues decidan mayoritariamente apoyarlo o no".

Fran González ha dicho que cree que "todo el mundo tiene que tener un sitio y un papel" en el PSOE, y "tiene que primar fundamentalmente en este momento un punto que nos debe unir a todos los socialistas andaluces, que es, primero, tener un proyecto para Andalucía" y "recuperar el Gobierno" de la comunidad, porque "es lo único que permite transformar verdaderamente y hacer medidas que lleven a avanzar y a no retroceder".

"A partir de ahí, habrá que ver qué personas lo conforman y lo lideran", según ha continuado Fran González, quien ha insistido en que "lo fundamental es que el Partido Socialista muestre una alternativa y un proyecto real y tan necesario" actualmente, al tiempo que ha opinado que en su partido "hay gente con muchísima experiencia".

En esa línea, ha defendido que Susana Díaz es "una persona con muchísima trayectoria" y "también con mucho que aportar, y seguro que puede haber responsabilidades" para la líder socialista que "puedan ser acordes a esa responsabilidad y esa experiencia", según ha concluido Fran González.