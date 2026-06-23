Fran Romero y Juan Carlos Toro, Premio Cádiz de Periodismo por un reportaje sobre una mujer víctima de trata

El periodista gaditano, Francisco Romero, y el fotoperiodista, Juan Carlos Toro, han sido reconocidos con el Premio Cádiz de Periodismo 2026. - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista gaditano, Francisco Romero, y el fotoperiodista, Juan Carlos Toro, han sido reconocidos con el Premio Cádiz de Periodismo 2026 por un reportaje publicado en el medio digital La Voz del Sur sobre Sofía, una mujer que fue víctima de trata.

El jurado del premio, convocado por la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y El Corte Inglés, ha concedido el galardón por unanimidad al reportaje titulado 'Sofía y la historia de su liberación como esclava sexual en Cádiz: 'Me sentía como si estuviera muerta''.

El fallo se ha producido tras la reunión del jurado, celebrada en Cádiz e integrado por Carmen Enríquez, Mónica de Ramón, Maribel Santana, Fernando Crespo, Rafa Navas y Amparo Ortega, quienes han valorado la calidad de las candidaturas presentadas a esta edición del premio, ha informado la APC en una nota.

El trabajo galardonado relata la historia de Sofía, una mujer víctima de trata con fines de explotación sexual que logró escapar de la red que la explotaba y reconstruir su vida gracias al apoyo de entidades especializadas. El reportaje aborda una realidad presente en la sociedad, "aunque a menudo invisible", y pone el foco en los recursos existentes en la provincia de Cádiz para atender y acompañar a las víctimas.

En el acta del jurado se destaca que el reportaje "ha logrado un testimonio muy valioso con el que reflejar el drama de una esclavitud que tenemos tan cerca y evitamos mirar", además de subrayar que la pieza realiza "un recorrido muy completo" desde la llegada de Sofía a Cádiz hasta alcanzar su liberación, construyendo un relato que concluye "con una ventana a la esperanza y demuestra que es posible superar incluso las circunstancias más extremas con el apoyo adecuado".

Los miembros del jurado han valorado especialmente "la sensibilidad, profundidad y rigor" con los que se aborda una problemática "compleja y difícil de cuantificar", así como la capacidad del trabajo para acercar al público una realidad "frecuentemente oculta".

En este sentido, consideran que el reportaje constituye "un magnífico ejemplo del papel que desempeña el periodismo al dar voz a quienes rara vez la tienen y al contribuir a la concienciación social sobre cuestiones de gran relevancia humana".

El fallo también pone de relieve que el trabajo "demuestra el valor social insustituible del periodismo y su capacidad para generar conocimiento, reflexión y empatía ante situaciones que afectan a personas especialmente vulnerables".

El periodista Francisco Romero Pascualvaca, licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, inició su carrera profesional en Diario de Jerez y participó posteriormente en la fundación de El Independiente de Cádiz. Desde 2014 forma parte de lavozdelsur.es, medio digital andaluz en el que actualmente ejerce como adjunto al director.

Entre otros reconocimientos, obtuvo una mención especial del Premio Cádiz de Periodismo en 2019 y un accésit del Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García en 2023.

Por su parte, Juan Carlos Toro del Río es uno de los fotoperiodistas "de referencia" de la provincia de Cádiz, como se ha subrayado. Tras doce años en Diario de Jerez, ha colaborado con agencias internacionales como AP y Getty Images, además de medios nacionales como El País.

Ha desarrollado destacados proyectos fotográficos personales y cuenta con una trayectoria reconocida con numerosos galardones, entre ellos el propio Premio Cádiz de Periodismo, el Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García y el Premio Internacional de Artes Plásticas de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Actualmente es adjunto al director de lavozdelsur.es y responsable de Fotografía del medio.

El Premio Cádiz de Periodismo cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, está dotado con 2.000 euros y una obra artística conmemorativa, y tiene como objetivo reconocer los trabajos periodísticos que destaquen por su calidad, su interés público y su contribución a los valores esenciales del periodismo.