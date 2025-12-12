Fundación Moeve dona tarjetas de combustible al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar

Entrega de tarjetas de combustible por partede Fundación Moeve al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. - FUNDACIÓN MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Fundación Moeve ha donado al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar tarjetas de carburante destinadas al repostaje de los vehículos que la organización utiliza para el desempeño de su labor solidaria, una acción enmarcada en su campaña de la Gran Recogida de Alimentos que se celebró el pasado mes de noviembre.

Según ha indicado en una nota, la responsable de fundación Moeve en el Campo de Gibraltar, Estrella Blanco, ha hecho entrega de las tarjetas al presidente del Banco de Alimentos, José Serrano, que ha agradecido la colaboración y ha destacado la solidaridad mostrada por la ciudadanía durante la campaña.

Serrano ha explicado que, en un contexto de creciente necesidad y reducción de recursos, cualquier apoyo resulta "esencial" para mantener la labor de la organización y atender a las familias que más lo necesitan. También ha puesto en valor la continuidad del apoyo de fundación Moeve, que contribuye a facilitar el trabajo diario de recogida y reparto de alimentos.

Por su parte, Blanco ha destacado "la enorme labor que realiza el Banco de Alimentos en el Campo de Gibraltar atendiendo a personas en situación de vulnerabilidad con mucho esfuerzo y dedicación". Asimismo, ha manifestado que "aunque ahora son fechas especiales en las que resulta más fácil colaborar, esta entidad realiza su trabajo durante todo el año y cualquier momento es bueno para ayudar".

Esta donación de fundación Moeve tiene su origen en la campaña solidaria de recogida de alimentos, organizada en noviembre de 2024 por los Bancos de Alimentos de España, en los supermercados colaboradores. En este sentido, ha destacado que Fundación Moeve ha mantenido un año más su compromiso de apoyar esta iniciativa con tarjetas de combustible y voluntarios.