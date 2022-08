García Pelayo asegura que el PP "liderará un plan de la viña" para Jerez (Cádiz) y "blindará viñedos frente a molinos"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) y diputada nacional, María José García Pelayo, candidata a la Alcaldía de Jerez en la elecciones municipales de mayo de 2023, ha anunciado que el gobierno del PP "liderará un plan de la viña para Jerez y, además, elaboraremos un plan de ordenación que blinde a los viñedos frente a los molinos" de viento.

Así lo ha indicado en un acto de partido celebrado en las Bodegas González Byass de Jerez junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, y el presidente del PP provincial, Bruno García León.

Durante su intervención, García Pelayo ha destacado la "mayoría arrolladora de Moreno" en las elecciones del pasado 19J, y ha subrayado que el PP de Jerez "trabajará para que la ilusión con la que votaron los ciudadanos sea contagiosa, y que todos aquellos que confiaron en Juanma Moreno vuelvan a confiar en las próximas elecciones municipales y nacionales".

Además, ha indicado que quiere asumir "el compromiso del PP de defender nuestras raíces y nuestra viña y lo vamos a hacer ante quien sea y con los medios necesarios", por lo que el gobierno del PP "liderará un plan de la viña para Jerez y, además, elaboraremos un plan de ordenación que blinde a los viñedos frente a los molinos". "Cuidaremos lo que fuimos, cuidaremos lo que somos y cuidaremos lo que Jerez puede llegar a ser gracias a nuestras viñas y nuestra industria bodeguera", ha añadido.

Tras enumerar otros logros en la ciudad de Jerez, como la inauguración este vienes del Hospital de Día o la el Centro de Salud Diez Mérito, que "tras años del PSOE será una realidad con Juanma Moreno", ha subrayado que la gente "espera un gobierno serio, sensible, moderado, centrado, que dé soluciones a los problemas y no un gobierno que sea un problema y que no haga el ridículo todos los días".

De este modo, ha indicado que le gustaría "asumir un doble compromiso con los jerezanos", que "primero será Jerez porque sabemos lo que los jerezanos esperan de nosotros y porque Jerez necesita una buena gestión", y que cuando llegue el momento de pedir el voto el próximo año "pediremos un voto en libertad, solamente para hacer una Jerez mejor". Además, "vamos a gobernar en esta ciudad libres de ataduras políticas", ha resaltado.

"El PP de Jerez no será un partido de tuit. Somos y seremos el partido de Jerez, que en la calle escucha a la gente y propondrá alternativa serias a las inquietudes y proyectos de los jerezanos, con propuestas y un proyecto de ciudad", ha concluido García Pelayo.

Durante el acto, Cuca Gamarra ha subrayado que García Pelayo "será la próxima alcaldesa de Jerez por tercera vez", porque "es garantía" para una ciudad como esta. "Es una mujer valiente, que siempre tiene ganas y una integridad inquebrantable" y cuando "le hemos pedido que dé este paso está ahí porque Jerez la necesita", ha esgrimido.

"La conozco bien y donde ha habido que defender algo de Jerez siempre estuvo ahí", ha dicho, al tiempo que ha añadido que en su defensa del vino "tendrá todo el apoyo", también en el ámbito europeo. "Nos tendrá a todos, porque entendemos lo que significa el vino para nuestra economía y cultura, para nuestra manera de vivir y de sentir, y esa protección que pide para Jerez te puedo garantizar que contará con el apoyo de todas la nominaciones de origen", ha finalizado.

Por su parte, Elías Bendodo ha señalado "no hay dudas de que la mejor alcaldesa que tendrá Jerez dentro de nueve meses se llama García Pelayo", porque "lo hizo muy bien y tiene a Jerez en la cabeza y en el corazón, claves fundamentales".

"Estamos en una de las ciudades más importante de Andalucía. En el PSOE están nerviosos; en cuanto vieron que la mejor opción era García Pelayo empezaron a recoger", ha destacado el coordinador general del PP, quien ha remarcado que "el futuro de Jerez" pasa por ella.

"CÁDIZ NECESITA UN GOBIERNO QUE SE PREOCUPE DE LA PROVINCIA"

Por su parte, el presidente del PP provincial ha destacado que "se ocuparán de lo local ayudando al PP de Jerez hasta llegar a la alcaldía", también de lo regional "sumando al proyecto de Juanma Moreno, que ya es una realidad" y también de los temas nacionales, porque "Cádiz necesita un gobierno que se preocupe de las cosa que interesan en la provincia".

Ha señalado que "necesitamos un gobierno que dé soluciones a lo problemas reales, que se ocupen de las cosas importantes que afectan a Jerez" y "hay que ayudar y defender la carga de trabajo en astilleros, el Campo de Gibraltar con la seguridad, pero sobre todo hay que preocuparse de las cosas de las personas".

"Vamos a estar sumando para que nuestro presidente sea Feijóo, para que España crezca y mejore, y la provincia de Cádiz se beneficie y sobre todo los gaditanos y gaditanas", ha concluido.