García-Pelayo felicita al equipo de Leuven 2030 tras su elección como Capital Europea de la Cultura

Imagen de la candidatura de Jerez para ser Ciudad Europea de la Cultura en 2031. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha felicitado oficialmente a la ciudad belga de Leuven tras su designación como Capital Europea de la Cultura para 2030 reconociendo "el gran trabajo realizado y el compromiso cultural demostrado" a lo largo del proceso de selección, tal como se lo ha comunicado personalmente al alcalde de dicha ciudad, Mohamed Ridouani.

La regidora jerezana ha querido trasladar también su reconocimiento a las otras dos ciudades finalistas, Molenbeek (Bruselas) y Namur (Bélgica), "cuyo esfuerzo, energía y propuestas engrandecen el proyecto europeo y reafirman el poder transformador de la cultura como motor de desarrollo, generador de oportunidades, más allá del resultado de la competición", según una nota del Ayuntamiento.

García-Pelayo ha recordado que Jerez mantiene un contacto directo con Leuven desde que ambas forman parte de pleno derecho de la red Culture Next, lo que ha propiciado un espacio de diálogo cultural.

También ha reafirmado que "la cultura tiene la fuerza de dar forma a la vida de los ciudadanos en todas sus vertientes, desde el ámbito social, educativo, artístico o económico. Es un motor de transformación y unión que, además de constituir el alma del proyecto europeo, es el enfoque de Jerez y provincia en su aspiración al título de Capital Europea de la Cultura en 2031".

Con más detalle, la relación entre el equipo de la candidatura Jerez 2031 y el de Leuven 2030 se ha desarrollado en un marco de confianza y cooperación, propiciado por la red Culture Next, donde ambas ciudades han compartido y comparten experiencias, recomendaciones y buenas prácticas.

Desde la conferencia de Cluj-Napoca en octubre de 2024, donde representantes de ambas ciudades trabajaron conjuntamente en un grupo especializado en procesos de candidatura, hasta el reciente encuentro de la red en Leeuwarden, en julio de 2025, los vínculos se han ido consolidando. En esas sesiones de trabajo, Jerez ha encontrado un referente en la experiencia de Leuven, a la vez que ha podido aportar su propia visión cultural y creativa.

Este intercambio se ha traducido en una comunicación constante entre ambos equipos, con reuniones y contactos mantenidos en diferentes momentos del proceso, así como en iniciativas conjuntas en torno al papel transformador de la cultura. Como muestra de esta sintonía, Leuven invitó recientemente a Jerez a participar en una acción simbólica de apoyo ante la visita del jurado internacional, en la que ambas candidaturas sumaron esfuerzos para visibilizar la dimensión europea de sus proyectos.