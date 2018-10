García (PSOE), sin dudas de que volverán a gobernar Diputación, que "PP sólo usa como herramienta de propaganda"

Publicado 26/12/2013 11:35:38 CET

CÁDIZ, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que volverán a gobernar la institución provincial debido al "nulo peso político" que, en su opinión, tiene por la gestión que está haciendo el PP, que la está utilizando "como una herramienta de propaganda y publicidad" y "se han olvidado del principal papel que debe tener, que es atender a los municipios más pequeños".

En una entrevista concedida a Europa Press, García argumenta que los ciudadanos se han dado cuenta de que el PP "utiliza las instituciones de forma sectaria" y la Diputación "sufre una parálisis jamás conocida", con un gobierno provincial que "no es capaz siquiera de aglutinar consenso de los agentes económicos y sociales".

Reprocha al PP que "no haya sido capaz de poner en marcha ninguno de los cacareados planes de todo tipo que ha presentado a lo largo de estos años", enfatizando que "no han aprobado ni una sola medida en materia de empleo que de verdad llegue a los municipios de la provincia".

A su juicio, la Diputación es para el PP "una herramienta de propaganda y publicad política muy 'Made in Teófila' --por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP)--". Asegura que los plenos de la Diputación "carecen de interés" para los ciudadanos, máxime porque "los temas de gestión que lleva el PP son absolutamente insignificantes y no aprueban nada de calado".

Sobre el presidente de la Diputación, José Loaiza (PP), dice que "pasará a la historia como el gran desconocido", pues ha sido "el presidente ausente". Argumenta que "la mayoría de los ciudadanos de la provincia no lo conocen" porque "ha estado escondido en un despacho, no ha querido atender a los alcaldes de la provincia, se ha negado a abanderar los grandes problemas de la provincia" y, sobre todo, por "su sumisión a los dictados de Madrid", lo que le ha llevado a "no defender temas tan importantes en materia de empleo para la provincia como Navantia".

Por contra, destaca la gestión "responsable" que está llevando a cabo el Grupo Socialista, que está haciendo "una oposición muy constructiva". Enfatiza que han presentado "cientos de propuestas y todas en positivo, pese a que hemos encontrado un gobierno de la Diputación haciendo más oposición que gobierno y usando la institución como un ariete contra la Junta de Andalucía".

Finalmente, ha llamado la atención sobre la necesidad de que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo para "diseñar juntos una estrategia provincial en materia de empleo, posicionándonos ante todas las administraciones para que entiendan las dificultades que tiene hoy la provincia".