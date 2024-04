Gavira dice que la Junta “se está riendo de los andaluces” con el ‘caso Asisa’ y acusa al PP de "parecerse al PSOE"

CÁDIZ, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha manifestado que el Gobierno de Juanma Moreno y el PP "se están riendo de todos los andaluces" con todo el 'caso Asisa' y todo lo que rodea a la contratación por parte de esta empresa privada del exnúmero dos de la Consejería de Salud hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, y los más de 44 millones de euros en contratos que éste adjudicó a este grupo. "No está bien", ha añadido Gavira antes de acusar al PP de "parecerse al PSOE".

En una nota, Gavira ha tildado de "grave" que el Gobierno de Moreno Bonilla "si se hubiese incorporado -Guzmán- a Asisa habría existido incompatibilidad", aunque "lo más grave es lo que está pasando con la situación del ex viceconsejero desde una perspectiva integral".

"Si no hubiésemos conocido esta noticia Guzmán estaría formando parte de Asisa hoy", ha señalado Gavira, que ha aseverado que dicha empresa privada "ha recibido más de 40 millones de euros por parte del Gobierno de Andalucía por no solucionar los problemas de la atención sanitaria que tienen los andaluces", a través de unos contratos suscritos por el Ejecutivo del PP con esa aseguradora "ajenos al plazo o al periodo de emergencia donde se podrían hacer vinculados a la pandemia del Covid".

Además, el portavoz parlamentario de Vox ha advertido que ASIS "también ha patrocinado actos de destacados dirigentes del PP en Andalucía".

"Hay dinero público que va a lo privado, que no resuelve el problema de la atención sanitaria que tienen los andaluces, y habiéndole concedido esos más de 40 millones de euros, va o iba a acabar trabajando el exviceconsejero en Asisa", ha resumido Gavira, para señalar que "como poco no es ético".

Según Gavira, "en esto ya los populares se están pareciendo a los socialistas también, y desgraciadamente no es el primer caso".

Finalmente, Gavira ha afirmado que "los andaluces se merecen claridad y transparencia en las explicaciones que dé, algo que "no está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno". "No sabemos si está ocultando algo o si, simplemente lo que no quiere es darnos la información", ha añadido el portavoz de Vox, que ha asegurado que van a seguir insistiendo en el Parlamento porque "los andaluces se merecen todas las explicaciones por parte del Gobierno del PP" en este asunto.