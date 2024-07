Gavira (Vox) critica que la Junta no sabe "cómo se va a pagar y a financiar" el nuevo Hospital de Cádiz

CÁDIZ, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía y parlamentario por Cádiz, Manuel Gavira, ha cuestionado "para qué queremos saber cómo será en planos" el nuevo Hospital de Cádiz "cuando ni siquiera" el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "sabe cómo se va a pagar y cómo se va a financiar", algo que "queremos saber", ha apostillado.

En unas declaraciones en una entrevista radiofónica difundidas este jueves por Vox en una nota, Gavira ha reaccionado así a unas palabras del consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, en las que "reconocía abiertamente", sobre la financiación del nuevo Hospital de Cádiz, "no sólo que la decisión no existe, sino que será la Consejería de Hacienda, que es la que maneja los recursos, la que tiene que decidir la capacidad financiera de la administración autonómica para saber si se puede ejecutar o no".

El portavoz de Vox en Andalucía ha lamentado que ya ha visto "varias primeras piedras del Hospital de Cádiz sin que hasta el momento se haya puesto un solo ladrillo", y ha criticado "aquello de 'Juanma lo haría' con el que Moreno Bonilla llegó a la capital gaditana y prometió para no cumplir, como también hizo el PSOE, el tan necesario centro hospitalario".

Para Gavira, estos anuncios en materia sanitaria que "luego quedan en nada" son "un claro ejemplo más de que los gaditanos, como el resto de andaluces, reciben una atención sanitaria que es muy mejorable". "Lo único que salva el Gobierno de Moreno Bonilla son sus profesionales sanitarios", quienes "sostienen a pulmón la salud de todos los andaluces", y "no la gestión del gobierno", ha aseverado.

Como ejemplo de esta "pésima gestión" en materia sanitaria del Ejecutivo de Moreno, el portavoz de Vox ha citado las listas de espera, y al respecto ha recalcado que "hay más pacientes para una operación fuera de plazo que hace un año, también tenemos más pacientes en lista de espera para los usos terapéuticos de quirófano cuando hablamos de piel en gama, para las lesiones de piel, para intervenciones quirúrgicas".

"Tenemos mucha más lista de espera en todo que el año pasado", ha subrayado Gavira, que ha culpado de ello al Gobierno del PP que "no gestiona bien la atención sanitaria que recibimos" los gaditanos y los andaluces".

Según Gavira, aunque el Ejecutivo del PP "está poniendo más recursos, no pone los suficientes", lo que suma al hecho de que los 'populares' "están haciendo las mismas políticas de antes" con los gobiernos del PSOE, "por eso el resultado es el mismo". "Cuando gobernaban los socialistas, la 'marea blanca' estaba en la calle, y ahora que gobierna el Partido Popular, la 'marea blanca' sigue en la calle", ha puesto de relieve en esa línea.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que "la prueba del algodón" que demuestra que la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno no es buena, es "el runrún que hay en el Parlamento de Andalucía de que la consejera de Salud tiene las horas contadas" en la remodelación del Ejecutivo andaluz anunciada para "dentro de unos pocos días", algo que, según ha agregado, no se entiende si, como aseguran desde el Partido Popular, "la consejera de Salud lo hace estupendamente". "Si García lo hace tan bien, por qué la van a quitar, es lo que nos tenemos que plantear los andaluces", ha concluido Manuel Gavira.