Gibraltar recomienda a trabajadores transfronterizos el uso de la 'app' para rastrear el covid-19

CÁDIZ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rastreo de los contactos de las personas diagnosticadas de covid-19 desempeña un papel fundamental en el control de la expansión del virus, según considera la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA, por sus siglas en inglés), que recomienda a los trabajadores transfronterizos que utilicen en sus móviles la aplicación de rastreo 'Beat Covid Gibraltar'.

Dado que con el fin del confinamiento muchos de estos trabajadores vuelven a sus puestos en el Peñón, los responsables de salud consideran "imprescindible" la utilización de todas las medidas necesarias para impedir nuevos contagios, según ha indicado en un comunicado la administración gibraltareña.

En palabras del director médico de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, el doctor Krishna Rawal, "en este momento la lucha contra el virus es, esencialmente, un ejercicio de responsabilidad más que una cuestión de restricciones, por lo que hacemos extensivo a los trabajadores transfronterizos el llamamiento para que descarguen y activen esta 'app', porque así cuidarán de ellos mismos, cuidarán de sus compañeros y estarán protegiendo a sus seres queridos".

La aplicación, que usa tecnología 'bluetooth', estaba disponible solo en la Apple Store desde hace una semana, pero además ya lo está también, en versión Android, en la Play Store de Google. Para su utilización, el usuario solo necesita descargar en su teléfono móvil la 'app' si reside en Gibraltar. Si el usuario reside fuera de Gibraltar, para la instalación ha de entrar desde su móvil a la web https://www.gibraltar.gov.gi/beatcovidapp y, desde allí, pulsar el botón de descarga 'Download on the App Store' (en Apple) o 'Get in on Google Play' (en Android).

"No es necesario activar el 'bluetooth', ya que se pone en marcha automáticamente una vez terminada la instalación, que ha sido diseñada para que el consumo de energía sea el mínimo posible. Si una persona diese positivo en el test de Covid-19, deberá abrir la aplicación y pulsar el botón 'I have tested positive' ('He dado positivo'). A continuación, se le pedirá que introduzca el código que la GHA le habrá asignado. El sistema, entonces, enviará notificaciones a través del móvil a quienes hayan estado en contacto con esta persona, avisándoles para que se hagan una prueba.

"Por ello es tan importante que todos, tanto gibraltareños como trabajadores transfronterizos, estemos concienciados de la importancia de usar esta aplicación y así informar de que hemos dado positivo, porque hacerlo salva vidas", ha recalcado Rawal.

La privacidad está garantizada, ya que se usa tecnología 'bluetooth' para efectuar los rastreos, de manera que se elaboran algoritmos basados en la fuerza de la señal recibida. En ningún caso se almacenan datos de ubicación, información personal, detalles sobre los síntomas ni sobre la identidad.