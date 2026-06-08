Gobierno abona 55 millones a 4.110 explotaciones agrícolas de Cádiz para financiar pérdida de rentas por borrascas

Archivo - Imagen de zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas en Jerez de la Frontera (Cádiz). A 19 de febrero de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha anunciado este lunes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha resuelto la concesión de 55 millones de euros destinados a compensar las pérdidas de 4.110 titulares de explotaciones agrarias de la provincia gaditana que se vieron afectados por el temporal de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre y febrero.

Los agricultores y ganaderos que van a recibir la ayuda figuraban en el primer listado de potenciales beneficiarios y son aquellos que han formalizado la aceptación expresa y firmado la declaración responsable de los daños evaluados de oficio, como ha indicado Subdelegación en una nota.

La cantidad oscila entre 5.000 y 25.000 euros, una subvención financiada con cargo a fondos públicos, que no puede ser superior al daño originado en las explotaciones por los fenómenos climáticos de las borrascas.

El número final de ayudas resueltas será más elevado, dado que los pagos continuarán en próximas semanas a otros agricultores y ganaderos gaditanos, potenciales beneficiarios de estas ayudas.

Blanca Flores ha asegurado que estas ayudas, junto con otras medidas, trasladan "un mensaje de tranquilidad y destacan la capacidad del Gobierno para proteger al sector agrario, las empresas y el empleo ante la inestabilidad y los daños por las borrascas".

Con estas ayudas, ha continuado, "el Gobierno responde a un episodio de especial gravedad derivado de diversos fenómenos climáticos sucesivos, que provocaron precipitaciones acumuladas extraordinarias, con registros superiores a los 4.400 litros por metro cuadrado en zonas como la Sierra de Grazalema".

Tras asegurar la protección de las personas por medio de un despliegue de efectivos de diferentes organismos de la Administración General del Estado, el Gobierno abordó la recuperación económica de todos los sectores afectados. Así, se destinó "una cantidad récord para ello", con 7.000 millones de euros en ayudas en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Casi 3.000 de los 7.000 millones de euros se dirigen a paliar los daños sufridos por el sector agrario.

Los titulares de 4.110 explotaciones agrarias o acuícolas que han aceptado la ayuda por pérdida de rentas van a percibir 55 millones de euros distribuidos en todos los municipios gaditanos salvo en Cádiz capital y San Fernando.

La Sierra de Cádiz fue entonces la comarca con más explotaciones afectadas, con 2.000 agricultores a los que se les han concedido 23,48 millones, seguida de la Campiña jerezana, con 670 afectados y 10,8 millones concedidos.

Tras ellos se sitúa la comarca de La Janda, con 490 afectados y 7,3 millones, el Campo de Gibraltar, con 442 agricultores y casi 6,3 millones, los municipios de la Costa Noroeste, con 288 agricultores y casi 4,2 millones, y los de la Bahía de Cádiz, con 220 beneficiarios y 2,88 millones de euros concedidos.

Otra disposición que favorece al sector es que estos temporales se consideran como causa de fuerza mayor ante el posible incumplimiento total o parcial de determinadas obligaciones, por ejemplo, en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

La orden APA/530/2026 del MAPA refleja la compatibilidad de las ayudas con la normativa comunitaria para garantizar su percepción por la totalidad de los beneficiarios que las aceptaron. También se reduce de 35 a 5 el número de peonadas necesarias para que los eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y la renta agraria.

Asimismo, hay una exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y una ayuda del 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario.