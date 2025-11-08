El Gobierno destaca el aumento del 30% en la plantilla del SEPE en Cádiz desde 2022

Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del SEPE de Chiclana de la Frontera (Cádiz) - PP DE CHICLANA

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destacado que en la provincia de Cádiz el personal funcionario de carrera del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aumentado hasta un 31% en septiembre de 2025 respecto al mismo mes de 2022 como consecuencia de las últimas Ofertas Públicas de Empleo y otros procesos de personal implementados por el organismo.

De esta manera ha dado respuesta a una pregunta escrita registrada por el PP en el Congreso, recogida por Europa Press, en la que los populares solicitan información sobre medidas concretas para reforzar la atención en estas oficinas para evitar el cobro de prestaciones.

A este respecto, el Gobierno ha negado que se hayan producido retrasos en el pago de las prestaciones por desempleo en la provincia de Cádiz.

Además, sobre una posible ampliación de la plantilla, ha apuntado que la política de recursos humanos implementada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social "no depende únicamente del mismo", y que la decisión de incorporación de nuevos efectivos "depende de la Secretaría de Estado de Función Pública, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública", órgano que "tiene sus propias limitaciones presupuestarias y prioridades a la hora de asignar los recursos humanos disponibles en el conjunto de la Administración General del Estado".

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha respondido a otra pregunta del PP sobre nuevas oficinas en la provincia que la creación de las mismas no depende solamente del SEPE, sino que "depende también de los Servicios Públicos de Empleo de cada comunidad autónoma", en este caso, la de Andalucía.

Añadiendo además que la Dirección Provincial del SEPE de Cádiz cuenta con un total de 37 oficinas de prestaciones, siendo Cádiz "la tercera provincia más descentralizada, solamente por detrás de Madrid y Barcelona", lo que supone "un esfuerzo y un reto de cara a mantener una plantilla suficiente para mantener un servicio de calidad a la ciudadanía".

Así con todo, se ha detallado que, actualmente, la red de oficinas de prestaciones de la Dirección Provincial de Cádiz cuenta con 181 efectivos.