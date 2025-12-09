El Gobierno destina 13,9 millones a la construcción de una nueva residencia logística de la Armada en Rota (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de la Base de Rota (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la adjudicación del contrato de obras para la construcción de la nueva residencia logística de la Armada y la urbanización de su entorno en la Base Naval de Rota (Cádiz), con un presupuesto estimado de 13.909.090,91 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Según se expone en las referencias del Consejo de Gobierno, consultadas por Europa Press, el déficit de alojamiento en la Base afecta tanto a la operatividad de la Armada como a la calidad de vida de su personal.

"La construcción de un nuevo edificio de residencia logística es una necesidad prioritaria, justificada por el incremento sostenido de la demanda, las limitaciones de las infraestructuras existentes, el aumento de efectivos de las Fuerzas Armadas y la importancia estratégica de la Base Naval", señala el Gobierno.

Por ello, considera "imprescindible" ampliar la capacidad residencial con una nueva instalación que cubra la creciente demanda y descongestione las residencias existentes. El contrato tendrá un valor estimado de 13.909.090,91 euros, y tendrá una duración de 24 meses desde la formalización del acta de replanteo.