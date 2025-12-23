Gobierno destina 32 millones a construir nuevos depósitos y conducciones de combustible en la Base de Rota (Cádiz)

Archivo - La fragata 'Canarias' abandonado el muelle de la Base Naval de Rota para integrarse en la operación Atalanta. ARCHIVO. - LA ARMADA - Archivo

CÁDIZ 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros celebrado este martes 23 de diciembre ha acordado autorizar la celebración del contrato para la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la Base Naval de Rota (Cádiz), por un valor estimado de 32.363.802,24 euros.

Según se expone en las referencias del Consejo de Gobierno, consultadas por Europa Press, la ejecución de este proyecto es "necesaria", no sólo para garantizar la operatividad de la nueva clase de fragatas F-110, sino también para dotar al conjunto de la flota de un sistema nacional "robusto y seguro" de suministro de combustible estratégico.

En ese sentido, se ha apuntado que laactuación responde a "criterios de interés público, defensa nacional y soberanía energética".

El contrato tendrá un valor estimado de 32.363.802,24 euros y tendrá una duración de 20 meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo.