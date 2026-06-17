Gobierno destina 776.000 euros en rehabilitar el Arsenal de Cádiz de la Base de Rota dañado por una manga marina

Archivo - Acceso de la Base Naval de Rota por su entrada por El Saladillo, en El Puerto de Santa María (Cádiz). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha autorizado la toma de razón de la declaración de emergencia para hacer frente a la situación generada por el fenómeno meteorológico extremo (manga marina) del 9 de mayo de 2026 en las instalaciones del Arsenal de Cádiz en la Base Naval de Rota (Cádiz), destinándose más de 776.000 euros en rehabilitar este espacio.

Según se detalla en las referencias del Consejo de Ministros, una manga marina atravesó el litoral de la Bahía de Cádiz en esa jornada de mayo e impactó en las instalaciones del Servicio de Repuestos del Arsenal de Cádiz en la Base.

Este fenómeno meteorológico provocó la destrucción de gran parte de la cubierta de la nave y daños "muy importantes" en la estructura e instalaciones.

Como se ha advertido, el estado actual de las instalaciones supone "un grave e inminente peligro" para las personas y bienes, por lo que se ha estimado "imperativo" actuar de manera inmediata para prevenir daños mayores.

Con ello se espera restituir las condiciones mínimas de seguridad y operatividad al edificio, asegurando el suministro de repuestos y pertrechos críticos para el sostenimiento de las unidades de la Fuerza, en particular, de las desplegadas en operaciones y misiones internacionales.

El importe total de las actuaciones es de 776.106,10 euros.