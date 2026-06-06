Gobierno dice que las inversiones son "continuas" para el turismo rural en Cádiz y no se suscribe "a un único mes"

Archivo - Un alojamiento de turismo rural en Grazalema, en la Sierra de Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha explicado que en la provincia de Cádiz se ejecutan inversiones destinadas al desarrollo y mejora de la competitividad turística de forma "continuada" y que la actuación pública "no se articula en respuesta a la evolución de un único mes",

De esta manera ha respondido a pregunta escrita de Vox, recogida por Europa Press, en la que la formación ultraderechista solicitaba información sobre medidas concretas del Gobierno para apoyar al sector del turismo rural en la provincia gaditana tras el descenso de visitantes en enero de este año debido a las fuertes lluvias registradas y que provocaron cuantiosos daños en pueblos de la Sierra de Cádiz como Grazalema o Ubrique.

En ese sentido, el Gobierno ha explicado que impulsa medidas de apoyo al turismo en el medio rural a través de distintos instrumentos de planificación y financiación, desarrollados en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, y con el objetivo de "fortalecer la sostenibilidad, la cohesión territorial, la modernización del sector y la diversificación de la actividad turística".

En concreto, ha apuntado a las medidas desarrolladas en la provincia de Cádiz, articuladas a través del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), tanto en destinos de interior y rurales como en otros destinos de la provincia. Estas actuaciones "contribuyen a diversificar flujos, reducir la estacionalidad y mejorar la competitividad del conjunto de la oferta turística provincial".

Entre las actuaciones destacadas se ha apuntado a los PSTD de Sierra de Cádiz, Grazalema, Arcos de la Frontera o Campo de Gibraltar.

Del mismo modo, el programa Experiencias Turismo España presenta también actuaciones con incidencia en la provincia de Cádiz, en particular en los ámbitos de las vías verdes y del turismo ecuestre.

Cabe recordar que la provincia de Cádiz se vio afectada de forma considerable debido a las intensas lluvias de enero y febrero, que obligaron incluso a desalojar municipios completos como Grazalema. Estas condiciones meteorológicas provocaron en algunos puntos cancelaciones en alojamientos turísticos, sobre todo de la Sierra de Cádiz.

Tras el episodio de borrascas, el Gobierno de España puso en marcha un programa de ayudas en Andalucía y Extremadura cifrado en 7.000 millones de euros para todos los sectores afectados, entre ellos, el turismo.

En la provincia, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya ha resuelto la concesión de 120 millones de euros destinados a 19 municipios gaditanos para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre y febrero.