Gobierno municipal de Cádiz pide a Mestre que confirme "definitivamente" ubicación de la Ciudad de la Justicia

Publicado 15/07/2019 16:36:48 CET

CÁDIZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha exigido este lunes a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, que confirme "definitivamente" la ubicación de la Ciudad de la Justicia y "deje de reírse de los gaditanos".

El gobierno municipal ha realizado estas declaraciones para salir al paso de otras que hizo la delegada de la Junta en Cádiz asegurando que "no estaba decidido" el lugar de la Ciudad de la Justicia.

En una nota, el gobierno municipal ha asegurado que "no entendemos que tras la promesa del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y tras el compromiso en firme del Gobierno de la administración andaluza, Ana Mestre afirme que la ubicación de la Ciudad de la Justicia de Cádiz no se encuentra cerrada, cuando se prometió que el lugar sería los antiguos Depósitos de Tabaco".

Seguidamente, ha criticado que "o bien, no tiene el más mínimo interés y desconoce esta promesa, o simplemente el tripartido de la derecha se dedica a mentir, a faltar a su palabra y, lo peor, faltar el respeto a la ciudad". Es por ello que el equipo de Gobierno ha exigido "también a los gobernantes de la Junta" que "se dejen ya de especulaciones, de mareos, de contradicciones y trabajen de una vez, y que hagan realidad esas promesas que envolvieron en campaña, que no quede todo en metáforas políticas".

La corporación municipal ha manifestado que "Cádiz no puede ser rehén de la descoordinación entre PP, Cs y Vox". "Cada uno dice una cosa, buscando el interés particular en lugar de lo mejor para la ciudadanía", según ha señalado.

El Gobierno local espera que todo esto se deba, "una vez más, al clasismo que siempre impuso el Partido Popular a muchos barrios de esta ciudad".

"No queremos pensar que el PP no quiere que esa sea ésa la ubicación de la Ciudad de la Justicia porque es un lugar de barrios humildes y trabajadores. No queremos pensar que el PP sigue en su afán de seguir haciendo Cádiz una ciudad de vecinos de primera y de segunda. Pese a que sabe que el Cerro del Moro, Loreto y La Laguna necesitan una iniciativa dinamizadora como ésta, siguen negándole la inversión y, lo más duro, el futuro a unos barrios que ya sufríó el sectarismo de la derecha y de Teófila Martínez durante 20 años" han subrayado desde el Ayuntamiento.

Por todo ello, han reclamado que la delegada "rectifique o, en su caso, que diga la verdad y no más amenazas veladas", al mismo tiempo que han asegurado que "estamos trabajando y dejándonos la piel para que la Ciudad de la Justicia se ubique en los antiguos Depósitos de Tabacos. Cádiz no está para perder el tiempo".