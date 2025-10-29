González Byass anuncia un acuerdo con los trabajadores para su proceso de "reestructuración"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La compañía bodeguera González Byass ha informado de que ha concluido "con éxito" el proceso de negociación iniciado a principios de octubre con sus trabajadores en el marco del plan de "reestructuración" de dos de las sociedades que forman parte de su grupo mercantil en España, como son González Byass Servicios Corporativos y González Byass Distribución.

Tras varias semanas de diálogo, se han alcanzado acuerdos que, entre otras condiciones, recogen distintas mejoras "beneficiosas" para las personas trabajadoras, una reducción del número de personas afectadas por el ERE y priorización de la voluntariedad como criterio de selección de las personas afectadas, ha señalado González Byass en un comunicado.

Estos acuerdos, alcanzados entre las referidas compañías de González Byass y la representación legal de la plantilla, son consistentes con las nuevas líneas del Plan Estratégico de la Organización y según la empresa, "garantizan que el impacto de estas reestructuraciones fuera el menor posible".

Así, se ha expuesto que estos acuerdos "son fruto de un proceso de diálogo constructivo dentro del marco legal en el que ambas partes han mostrado su voluntad de encontrar soluciones equilibradas". Desde el inicio, las dos sociedades implicadas han expresado su objetivo de que el impacto de la reestructuración fuera "el menor posible", y de implementar "medidas responsables que aportaran certidumbre a todas las personas afectadas".

Una vez finalizados estos procesos de reestructuración, González Byass prevé enfocar sus recursos en la implementación de iniciativas como la contención de gastos, la optimización del portafolio de productos, la mejora de procesos operativos y la desinversión en activos no estratégicos.

Estas medidas dotarán a la compañía de una estructura "más ágil y eficiente", como se ha indicado, estando enfocada en sus marcas prioritarias y nuevas líneas de negocio y "con la capacidad de afrontar, con garantías, los retos de un sector en transformación".